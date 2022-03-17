مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-3-2022

- تخرج مكونات نواحي مقاطعة قامشلو( ديرك، عامودا، جل آغا) وأهالي مقاطعة كوباني في مظاهرات منددة باحتلال تركيا ومرتزقتها لعفرين، وذلك في الساعة الـ 11:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي مقاطعة الحسكة في مظاهرات منددة بالاحتلال التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين، وذلك في كل من "الحسكة، تل تمر، الدرباسية، الهول، زركان، الشدادي"، وذلك في إطار الفعاليات المنددة بالاحتلال، مع حلول يوم الـ18 من آذار/مارس المصادف لاحتلال تركيا لعفرين. الساعة الـ 13:00. (مرفق بالصور والفيديو)

- تستمر الاحتفاليات، وإيقاد شعلة نوروز في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، عبر احتفالات متفرقة ستقام اليوم في كل من "الدرباسية، الحسكة" الساعة الـ 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن ببيان للرأي العام تكشف فيه برنامج فعالياتها بمناسبة حلول عيد النوروز، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ 12:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

تحولت عفرين المدينة الآمنة والحاضنة لمئات الألوف من النازحين من رحى الحرب إلى مركز وبؤرة لتعليم وارتكاب كافة أنواع الجرائم. ومركزاً لتجميع الإرهابيين وإرسالهم إلى الخارج تحت الطلب، غُيرت معالم المدينة، دمرت آثارها، هجر أهلها، سلخت عن كرديتها أمام أنظار العالم أجمع. ( مرفق بالصور والفيديو).

يصادف يوم الـ 20 من آذار الذكرى السنوية الـ 28 لوفاة ثيوفيلوس جورجيادس، رمز الصداقة الكردية اليونانية. واغتيلت ثيوفيلوس جورجيادس في 20 آذار عام 1994 في قبرص على يد الدولة التركية. ( مرفق بالصور والفيديو).

أوضح وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي أن الإدارة الذاتية عززت شراكة مكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدين أن مكونات المنطقة لن تنجر وراء الفتن. ( مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، إن حشود الديمقراطي الكردستاني(PDK) في منطقة حفتانين هي لفك الحصار عن الاحتلال التركي المنهزم هناك، وإعاقة عملية الاتصال والتواصل بين قوات الدفاع الشعبي، مؤكداً أن الديمقراطي الكردستاني ينسف جسور الوحدة الوطنية الكردستانية. ( مرفق بالصور والفيديو).

دعت فوزة يوسف شعوب المنطقة إلى المشاركة في فعالية نوروز هذا العام، ولفتت إلى أن القائد عبد الله أوجلان أهدى شعوب المنطقة نوروزاً جديداً عبر مشروع الأمة الديمقراطية. ( مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تنوعت محاصيل الخضار وازدادت المساحات المزروعة بها في شمال وشرق سوريا، مع الدعم الملحوظ الذي تقدمه الإدارة الذاتية لهذه الزراعة، ويقول المزارعون إنهم يسعون لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلية وخفض الأسعار. ( مرفق بالصور والفيديو).

أشارت إدارة المحروقات العامة في شمال وشرق سوريا إلى أن قرار إيقاف الدفعة الثانية من مازوت التدفئة وتقليص الكمية المخصصة في محطات الوقود، جاء لرفد القطاع الزراعي بالمحروقات اللازمة لإنقاذ المحاصيل المروية وخاصة القمح. ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA