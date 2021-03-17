مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-3-2021

- يصدر اتحاد المنتجين في مدينة حلب بياناً حول الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين، في ساحة الشهيدة دستينا الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 20:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب الباحث المصري محسن عوض الله، بممارسة ضغوط قوية على تركيا للكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان والسماح للجان دولية بلقائه ومراقبة ما يحدث داخل سجن إمرالي، كما أكد أن "أوجلان الآن ليس شخصًا كرديًّا، بل هو زعيم وفيلسوف أممي للشرق الأوسط بالكامل". (مرفق بالصور).

كردستان

- يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينتي الحسكة والدرباسية بيانين منفصلين بخصوص وضع القائد عبد الله أوجلان الصحيّ، كما ينظم تظاهرة في إقليم عفرين بناحية فافين، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم أهالي بلدة كرباوي بمدينة قامشلو احتفالية بمناسبة قدوم عيد النوروز، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي اتّحاد الأطباء في مدينة قامشلو بياناً إلى الرأي العام بخصوص ما نشرته وسائل الإعلام التركية حول صحة القائد أوجلان، أمام مبنى عيادات الشعب بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي من مقاطعة قامشلو أنهم سيستقبلون نوروز هذا العام بروح ومعنويات عالية وخصوصًا بعد النصر الذي حققته قوات الكريلا في غاري، آملين بتحقيق وحدة الصف الكردي لمواجهة المخططات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال السياسي الكردي عبد الكريم سكو إن الادعاءات عن تدهور صحة القائد عبد الله أوجلان، تثير الشكوك، ويجب على المجتمع الكردستاني وأصدقائه الانتفاض والتحرك في تظاهرات منددة والضغط على المنظمات الحقوقية المسؤولة للحد من ما يفرض على القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يعقد الكونفرانس الثاني للمرأة على مستوى الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج في عوائل الشهداء، في مركز أسايش رطلة بالريف الجنوبي لمدينة الرقة، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت نساء عفرين القاطنات في مقاطعة الشهباء في الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين أن مقاومتهم لن تنتهي، وأشرن بالقول "الدولة التركية تحاول احتلال مناطق أخرى بهجماتها". (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- ثلاث سنوات مرت على احتلال تركيا لمدينة السلام والزيتون عفرين، والجرائم لم تتوقف بحق الكرد، فمن القتل والتهجير والاختطاف، إلى التغيير الديمغرافي وتوطين المرتزقة والتركمان، وصولًا إلى تدمير التاريخ وجرائم الإبادة الثقافية. (مرفق بالصور).

- أودت قذائف مدفعية تركية سقطت في وقتٍ سابق على أحياء بلدة عين عيسى وقرى مجاورة لها، بحياة 3 أطفال، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا نتيجة العدوان التركي على البلدة إلى 9 مدنيين خلال 4 أشهر. (مرفق بالصور).

تحليل

- بالرغم من أنها لم تدم سوى 72 يوماً إلا أنها شكلت بتضحياتها انعطافاً تاريخياً من السلطة إلى الديمقراطية في قلب أوروبا، إنها كومونة باريس (كومين) التي قتلت في المهد، وبالمقابل ما الذي جعل تجربة الكومين في شمال وشرق سوريا تصمد رغم كل الهجمات التي لا تزال قائمة؟(مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنظّم حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني مظاهرة للمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم الشبيبة الثورية والمرأة الشابة مظاهرة بحلول ذكرى احتلال عفرين، في قرية الماشي بمنبج، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تستمرّ مراسم افتتاح مدينة الشباب ليومها الثالث بتقديم عروض فنية، في مدينة قامشلو، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- قال أبناء العشائر العربية في تل تمر "القائد أوجلان هو قائد جميع المكونات والشعوب المضطهدة"، ودعت منظمة "CPT" إلى القيام بواجبها والكشف الفوري عن صحة القائد عبدالله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA