مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تدلي منظمة حقوق الانسان في عفرين- سوريا بيانا إلى الرأي العام تكشف فيه احصائية الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين في عفرين خلال عامين، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس مقاطعة الشهباء بيانا إلى الرأي العام استنكارا للاحتلال التركي لمقاطعة عفرين وارتكاب المجازر بحق المدنيين و ذلك امام مقرهم في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يوقد أهالي عفرين و مقاطعة الشهباء الشموع على أضرحة شهداء مجزرة تل رفعت استذكار بمرور الذكرى السنوية الثانية على احتلال مقاطعة عفرين، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تبدأ لجنة الصحة في مقاطعة عفرين بحملة تعقيم لمباني المؤسسات واللجان في مقاطعة الشهباء وذلك كإجراءات وقائية من فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-سمكو هارون مقاتل من المكون الأرمني يرابط في جبهات عين عيسى يقاوم هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة ومن جهة أخرى يبحث في تاريخ الشعب الأرمني ولغته ليتعلمها ويحييها من جديد. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

خلال عامين من احتلال عفرين لم يكف الاحتلال التركي ومرتزقته عن انتهاكاتهم بحق البشر والحجر, من عمليات السلب والنهب, إلى عمليات التتريك والتغيير الديمغرافي وصولاً إلى عمليات القصف وارتكاب المجازر بحق أبناء مقاطعة عفرين والشهباء. (مرفق بالصور).

سياسة

-أكد الشيخ عبد الرحمن الرشيد أن القائد عبد الله أوجلان يمتلك رؤية وأفكارا تناسب كافة الشعوب في المنطقة، وطالب العشائر والقبائل العربية لعب دور أكثر فعالية لحل أزمات المنطقة، والوقوف في وجه الاحتلال الخارجي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مواطنو قامشلو أنّ التفرقة ستعرّض الشّعب الكردي مجدّداً لمجازر كحلبجة وانتفاضة قامشلو، وعفرين، وسري كانيه، وكري سبي، وشدّدوا على ضرورة عدم تطبيع الأحزاب السياسية الكردية علاقتهم مع الأعداء، وبشكل خاصّ تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-حقق زعيم حزب "كاحول لافان" تقدماً كبيراً على حساب حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن حصل على توصية 61 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ما يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن هل سينجح بذلك؟(مرفق بالصور).

المرأة

-يهدفن من خلال جمعيتهن الزراعية إلى توفير الخضار بأسعار مناسبة لدخل المواطنين، مع دعمهن للاقتصاد الخاص بالمرأة، ونشر فكرة الجمعيات التعاونية والتشارك في العمل. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ناشدت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة الأهالي الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، لحماية أنفسهم من الوباء العالمي كورونا، فيما دعتهم إلى رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها والتقيد بالتعليمات الصحية. (مرفق بالصور والفيديو).

-لاستيعاب عدد أكبر من المراجعين، وتوفير الخدمات الطبية لهم يعمل الهلال الأحمر الكردي على توسيع مستوصف الشعب في ناحية الشدادي، وسيعلّق بعضاً من خدماته لمدة شهر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA