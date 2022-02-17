مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-2-2022

- يشيع أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو جثماني الشهيدين، سرحد هارون، وخبات مارينوس اللذين استشهدا في حملة "مطرقة الشعوب" أثناء تصديهما لهجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد خبات، وذلك في تمام الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

- يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد جودي فرات( آزاد آرريس)، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، في تمام الساعة الـ 13:00. (مرفق بالصور والفيديو)

تقيم وحدات حماية المجتمع hpc في مدينة الحسكة اجتماعاً موسعاً لتقييم دور قواتها في الدفاع المشروع، وخصوصاً ضمن الأحداث الأخيرة في حي غويران وهجوم خلايا داعش على السجن، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي سلسلة من الاجتماعات الشعبية لأهالي قرى الريف الغربي لمقاطعة كوباني لشرح التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة، وذلك في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال اليومين الماضيين بلدة تل رفعت وعدة قرى ونواحي في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بمقاطعة عفرين، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال دون سن 10 سنوات، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين، وهذه الاستهدافات المستمرة تهدد حياة الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء بشكل يومي. (مرفق بالصور والفيديو)

قال أهالي مخيم عفرين عن هجمات الدولة التركية المحتلة: هجمات الدولة التركية المحتلة تجاوزت مرحلة الاستنكار. واستنكر الأهالي صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو)

"لقائي بالقائد أوجلان كان سعادة لا توصف"، بهذه الكلمة وصف المواطن خليل خلو الذي حظي بلقاء القائد في تسعينيات القرن الماضي اللقاء، ولفت في حديثه إلى أن "القائد اختار طريق المقاومة وسار به أمام شعبه ولم يتركهم للعدو، وكل ما سعى إليه إلى اليوم حتى في سجن إمرالي كان لأجل الشعب".(مرفق بالصور والفيديو)

أكد الرئيس المشترك لديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، عبد الحميد النهار، على ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش في المنطقة، لإنهاء ملف داعش في المنطقة بشكل نهائي. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

في الآونة الأخيرة، جرت نقاشات في تركيا حول قبول اللغة الكردية كدرس اختياري. وقد قبِل البعض بهذا الطرح فيما رفضه آخرون. وأكثر من يدافع عن هذا الرأي هي وسائل الإعلام في جنوب كردستان وبعض الدوائر العنصرية والرجعية. (مرفق بالصور)

كردستان

يوضح التناغم بين دولة الاحتلال التركي وحكومة الكاظمي، في التصعيد العسكري والسياسي ضد قضاء شنكال، وجود قاسم مشترك بين الطرفين، رامٍ إلى إنهاء الإدارة الذاتية لشنكال، والنيل من إرادة الإيزيديين، حسب ما أكده مسؤول إيزيدي في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور)

أكد وجيه عشيرة السلمان، والناطق باسم تجمّع عشائر البو كمال، صلاح السلمان، أن حزب العمال الكردستاني هو حزب إنساني دافع عن المنطقة وساهم في القضاء على الإرهاب، وطالب باسم شيوخ ووجهاء العشائر العربية في دير الزور بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، قائلاً عنه: "يمثل إرادتنا ويعتبر الأمل الأكبر لنا".(مرفق بالصور والفيديو)

استنكر ذوو شهداء حملة "مطرقة الشعوب" زيارة رئيس حكومة باشور كردستان إلى أنقرة في وقتٍ كانت مراسم أبنائهم تجري في شمال وشرق سوريا، وطالبوا بالكشف عن مضمون الزيارة. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

يرى مختصون في الشأن الليبي، أن اتفاق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة بقيادة باشاغا، خطوة غير مسبوقة بين الأطراف المتناحرة، وعلى الرغم من إشارتهم إلى أنها مرحلة انتقالية جديدة ضمن المستنقع الليبي لكنهم يقولون بأنها قد تمهد لفرض معادلة جديدة لما يتمتع به باشاغا من قبول بين الدول المتدخلة وكذلك المسلحين في طرابلس. (مرفق بالصور)

المجتمع والحياة

بعدما كان عمله يقتصر على الإسعافات الأولية ومعالجة الحروق البسيطة، أجرى مشفى الفرات العام في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي أكثر من 40 عملية جراحية منذ بداية العام الحالي بعد دعمه من قبل الإدارة الذاتية بالمعدات الطبية وتجهيز غرفة عمليات ومخبر. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA