مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-12-2021

ـ لليوم الـ74 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجالس مقاطعة قامشلو اجتماعهم السنوي، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في رميلان، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 .(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد الكتاب الكرد في سوريا مؤتمرهم الخامس تحت شعار" الكتابة مسؤولية" في صالة زانا بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

يشغل غياب التحرك الدولي في ملف محاكمة مرتزقة داعش، الأوساط الشعبية في شمال وشرق سوريا، مؤكدين أن غيابه يؤخر القضاء على فكر داعش المتطرف في المنطقة والعالم، ويسهم في إنعاشه. (مرفق بالصور والفيديو).

عدّ الكرد في الحسكة شمال وشرق سوريا العزلة على القائد أوجلان ومنع محاميه وذويه من اللقاء به سياسة لتقييد أفكاره ومنع رؤاه من الانتشار، لمحاربة الشعوب التي حققت الكثير من الانتصارات بفضل فلسفته وفكره الحر. (مرفق بالصور والفيديو).

منذ احتلالها للأراضي السورية ودولة الاحتلال التركي ترتكب شتى الجرائم في المنطقة بأساليب عدة، منها حفر الخنادق وبناء وتقديم جدار الفصل في عفرين؛ لقضم الأراضي السورية منتهكة بذلك كافة القوانين الدولية أمام أنظار العالم وصمته. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

مع كل فصل شتاء يحل على لبنان، تشهد الطرقات والشوارع حوادث كثيرة، تبرز رداءة البنية التحتية. وبعد أن تنحسر العاصفة، يظهر التعطيل والتخريب، والأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، عدا عن معاناة السكان في معظم المناطق، سواء على الطرقات أو في الأحياء والمساكن، وفي مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين على حد سواء. (مرفق بالصور).

كردستان

عبرت أمهات السلام عن استيائهن من استقبال مسعود البرزاني قادة المرتزقة المحتلين لعفرين. وقلن: "عندما أردنا تسليم رسالة لحكومة باشور رفضوا ذلك، في الوقت ذاته فهم يستقبلون العدو وقادة المرتزقة الذين احتلوا عفرين".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون أن هدف دولة الاحتلال التركي من استهداف الشخصيات الإيزيدية الوطنية، هو الانتقام لمرتزقة داعش، مؤكدين أنه على أهالي قضاء شنكال الاستمرار في المقاومة وصدّ جميع المحاولات الرامية إلى إفشال إدارتهم الذاتية. ".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

اعتبر الكاتب والمؤرخ الكردي برادوست ميتاني أن "من يتحدثون باسم الدين ويطالبون بإزالة ملحمة درويش عبدي من المناهج الدراسية، يسعون إلى تغيير ثقافة الشعب الكردي باسم المعتقدات الدينية".(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يتخوف المزارعون في شمال وشرق سوريا من سنة جفاف أخرى بعد تأخر الهطولات المطرية التي تنذر بخطر كبير، في حين قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة إنهم يولون أهمية كبيرة للمشاريع المروية في هذه الفترة ويدعمونها بمادة المازوت والأسمدة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA