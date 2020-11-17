مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تنظم منظمة سارا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني تجمعاً لقراءة بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وتقديم هدايا للأطفال في مخيم سري كانيه الساعة 10:30، مرفق (بالصور والفيديو).

ينظم مركز جنولوجي في مدينة الحسكة محاضرة عن العنف ضد المرأة في مقر الشبيبة بحي الناصرة، الساعة 13:00، مرفق (بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثامين ثلاثة شهداء من قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواهم الأخير في مقبرة "شهداء الشدادي" ، الساعة 12:00، مرفق (بالصور والفيديو).

أشار إداريون في لجان المدارس إلى أنهم سيقفون في وجه كل من يحاول إيقاف التعليم بلغة الأم، منوهين أن اللغة هي هوية وإثبات وجود، مؤكدين أن التوقف عن التعليم بلغة الأم هي خيانة لتضحيات الشهداء. مرفق (بالصور والفيديو).

الملف

تظهر الوثائق أواصر العلاقات بين جهاز "الباراستن" الذي يحمي مصالح العائلة البرزانية ورجالاتها وأصحاب المناصب العليا، والغالبية العظمى من رجالاتهم والاستخبارات التركية "الميت"، وحول موضوع تنسيق العلاقات ما بين أجهزة الاستخبارات الأربعة (الميت، الباراستن والموساد والسافاك)، كما أن تشكيل بيشمركة روج كان بموجب الاجتماعات بين الباراستن والميت التركي. مرفق (بالصور).

الحوار

أشار الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي قرتال إلى أن المشكلة الاستراتيجية للشعب الكردستاني هي تحقيق الوحدة الوطنية، منوهًا أنه هناك حاجة ملحة في هذه المرحلة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق هذه الوحدة. مرفق (بالصور).

تقرير

بالتزامن مع مرور عام على احتلال سريه كانيه وكري سبي وتهجير سكانهما وتوطين غرباء في منازلهم، كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على ناحية عين عيسى. مرفق (بالصور).

السياسة

قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطيّ الكرديّ في سوريّا رمزي شيخموس، إنّ حلّ الخلافات بين الأطراف الكردية في جنوب كردستان سيكون عبر الحوار والمناقشة السليمة، مشيراً إلى ضرورة أخذ العبر من التاريخ وترجيح المصلحة العامة والعمل على تشكيل مرجعية كردية موحدة. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

استطاعت وقفة المرأة الحرة في ناحية كركي لكي فتح المجال أمام النساء لتقوية مهاراتهن وتأهيل ذاتهن، عبر مشاريع ونشاطات اقتصادية وتوعوية. مرفق (بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يرى البروفيسور في المعهد النفسي الألماني، جان إلهان كيزيلهان، أن من الضروري نشر اللغة الكردية، وقال إن من لا يستطيع التحدث بلغته الأم فلن يستطيع حماية هويته، موضحاً أن مهمة حماية اللغة الكردية وقعت على عاتق روج آفا. مرفق (بالصور).

في أحد منازل قرية هيمو شرق مدينة قامشلو، يجمع شاهر محمد الأدوات التراثية القديمة التي كان الأجداد يستخدمونها في أعمالهم اليومية، إلى أن جعل من منزله متحفاً يستقطب العديد من الناس، وأمنيته بناء متحف كبير. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

ساههم افتتاح معمل لعصر الرمان في مدينة منبج بتوفير جهودٍ كبيرة كان يبذلها مزارعو الرمان لتسويق محصولهم أو عصره، كما بات يؤمّن للمنطقة حاجتها من دبس وعصير الرمان محقّقاً بذلك الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. مرفق (بالصور والفيديو).

أنهى مكتب الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني خلال الفترة الماضية العمل على إعادة تأهيل 3 جسور تربط ريف الرقة بالمدينة، ويعمل حاليًّا على 4 جسور أخرى تنتهي خلال أقل من شهرين بتكلفة بلغت 300 ألف دولار أمريكي. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA