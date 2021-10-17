مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17- 10-2021

أشار عدد من الذين التقوا القائد أوجلان أثناء وجوده في سوريا إلى أن "الثورة التي أطلقها القائد أوجلان كانت ثورة تاريخية؛ لأنه اختصر كل الثورات في ثورة واحدة"، وأعاد آمالهم التي كانت تحتضر. (مرفق بالصور والفيديو).

توفي الطبيب المخدّر نور الدين موسى، حكيم ثورة روج آفا ومداوي جراح مقاتليها والساهر على صحتهم، فيما أعلنه مجلس عوائل الشهداء شهيداً إكراماً لعمله ونضاله الثوري والإنساني لإنقاذ المقاتلين.

أكد مشاركون في خيمة اعتصام، نُصبت في منبج للمطالبة بحرية القائد أوجلان، على ضرورة كسر العزلة المفروضة عليه و تحريره؛ لأن المنطقة بحاجة إلى أفكاره الحرة، كما طالبوا الشعوب الحرة في العالم بالتحرك والضغط على المنظمات الحقوقية لتقوم بواجبها تجاه القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

يتوافد أهالي الحسكة إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي للمشاركة في فعالية الاعتصام. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا مؤتمره التأسيسي في مدينة قامشلو ، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يشير موقف إدارة بايدن من حكومة دمشق، إلى عكس ما كان عليه في زمن ترامب؛ إذ أنها لن تطبّع مع دمشق ولن تقود حملة دبلوماسية وسياسية لإقناع حلفائها بعدم التطبيع معها. فيما قلبت الكتلة الصدرية معادلة السلطة رأساً على عقب، بعد حصولها على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العراقية التي شهدت مقاطعة واسعة.

الشرق الأوسط

أكد الباحث والمحلل السياسي الأرمني، يغيا طاشجيان، أن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية يعدّ جريمة حرب وخرقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن أردوغان يحاول استعادة بعض شعبيته التي خسرها عبر هذه الممارسات بحق الكرد.

في غزة، تحاول مجموعة من الفتيات كسر نمطية المجتمع التي تحيط برياضة الملاكمة، متخطين بذلك، حدودًا وهمية صنعتها العادات، ومنعتهم عن ممارسة هواياتهم المختلفة.

السياسة

قال صالح مسلم من أن أي هجوم من قبل نظام حزب العدالة والتنمية على مناطق شمال وشرق سوريا سيجابه بمقاومة عنيفة، مضيفًا: "لا خيار أمامنا سوى المقاومة".

أشار الصحفي جاهد مروان إلى أن الدولة التركية تسعى وراء الاستفزازات، وقال: "تريد الدولة التركية خلق استفزاز آخر. يمكن أن تخدع القوى الدولية وتخلق تحركاً احتلالياً جديداً في المنطقة".

الشبيبة

حذّر أعضاء من مجلس شبيبة الرقة من مغبّة الهجرة لمن يفكر فيها، مؤكّدين أنها ليست إلّا ضربٌ من ضروب الحرب الخاصة التي تمارس ضد شعوب المنطقة، وخاصة الفئة الشابة التي تعتبر عماد المجتمعات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA