مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تنظم مؤسسة عوائل الشهداء الحسكة مراسم لاستذكار شهداء مقاومة الكرامة في مركز المؤسسة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد الاجتماع السنوي للجمعيات التعاونية في اقليم الجزيرة وذلك في المحلجة بحي مشيرفة في قاعة الاجتماعات بمدينة الحسكة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم حزب سوريا المستقبل بصالة سلكو في مدينة الحسكة مراسم لإحياء ذكرى الشهيدة هفرين خلف الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس سوريا الديمقراطي مكتب حلب ندوة حوارية بعنوان "الحوكمة وقواعد الحكم الرشيد في شمال وشرق سوريا" وذلك في قاعة الاجتماعات لمجلس سوريا الديمقراطي في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تنظيم حركة الشبيبة الثورية السورية وقفه احتجاجية امام مقر الامم المتحدة في مدينة قامشلو، تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والهجمات التركية على مناطق كردستان. الساعة 13:30(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-على عكس المناطق السورية المدمرة في مناطق سيطرة الحكومة ومرتزقة تركيا، بدأت مدينة الرقة التي شهدت أعنف المعارك ضد داعش، تُبنى بسواعد أبنائها وتكاتف عشائرها مع الإدارة المدنية، واليوم، وبعد مرور 3 أعوام على التحرير تسير الرقة بخطا سريعة نحو التطور. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن كل مسارات حل الأزمة الليبية تتوقف على نتائج اجتماعات تونس المرتقبة، وأشار إلى أن التصرفات التركية غير منطقية وبعيدة عن القوانين الدولية، وعندما تحل الأزمة الليبية سيوضع حد لأطماع تركيا في ليبيا والمنطقة بشكل عام. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-ما يزال تراث الشعر الشعبي موجوداً في إقليم الجزيرة، حيث يقوم الشعراء الشعبيون بإلقاء قصائدهم خلال الجلسات الشعبية، ومجالس الأهالي في القرى، يحاولون من خلالها إظهار حقيقة وواقع المنطقة، وتتحول هذه الأشعار في معظم الأحيان إلى أغاني وتغنى في المناسبات. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تشهد معظم المحافظات السورية أزمة انقطاع مادة البنزين، وسط تبريرات ووعود من قبل حكومة دمشق مع مرور أشهر على بدء الأزمة التي خلّفت مشاكل عديدة منها تدني مستوى النقل الداخلي مما لا يتناسب مع متطلّبات الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA