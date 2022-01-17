مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-1-2022

ـ لليوم الـ105 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يصدر مجلس ناحية جل آغا بيانا إلى الرأي العام سيقرأ أمام مبنى بلدية الشعب في الناحية وذلك للمطالبة برفع اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات خيمة المقاومة في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني وذلك في يومها الثاني تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة اجتماعها الجماهيري الثالث في مقاطعة الحسكة، في المركز الثقافي بناحية الدرباسية، بهدف التواصل مع الشعب وكشف اعمال الادارة عن العام السابق، ومخطط عملها للعام المقبل. الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تستأنف اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمالها لمناقشة ما تبقى من بنود العقد، بعد ان توقفت وانتهت من مناقشة وتعديل 30% من المسودة، وذلك في مدرج مركز سردم الثقافي في مدينة الحسكة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي، إيفا أحمد علي، أنهم سيواصلون خدمة الأهالي بغض النظر عما يحدث، وذلك عقب استشهاد عضو الهلال الأحمر باسم محمد في هجوم شنه مرتزقة داعش في مخيم الهول. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

سبق الهجوم التركي على مقاطعة عفرين قبل 4 أعوام، ظروفٌ سياسيةٌ، هيأت الأجواء لتركيا لممارسة وحشيتها بالطريقة التي تليق بتاريخها الدموي. على الرغم من تباين مصالح القوى الدولية والإقليمية والمحلية التي شجعت على الهجوم، إلا أنها التقت في هدف واحد، هو خنق المشروع الديمقراطي الناشئ على بقعة جغرافية ضمن الهلال الخصيب. (مرفق بالصور).

سياسة

اعتبر رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، فراس قصاص، أن ما يسمى بـ "التسويات" التي تجريها حكومة دمشق ليست سوى أفخاخ، محذراً أن الهدف منها هو إعادة سوريا ما قبل 2011. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو أن دولة الاحتلال التركي تهدف بالدرجة الأولى من وراء شن هجماتها على المنطقة إلى إبادة الشعوب التواقة إلى الحرية، مؤكداً أن مصالح الدول مع تركيا تمنعها من أداء واجبها تجاه أهالي شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

طالبت مكونات مقاطعة قامشلو من السريان والعرب والكرد بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، ولفتوا أن الحزب تأسس لنصرة المظلومين وتحقيق الحرية والديمقراطية للشعوب والدفاع عن حقوقهم أمام السياسات الهادفة لإبادة شعوب وثقافة الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه المجلس الوطني الكردي مخططاتهما القذرة لتهجير الكرد من كردستان، ويركزان نشاطهما على روج آفا وجنوب كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

عدّ وجهاء عشائر كردية في الحسكة، أن إغلاق المعابر بالتزامن مع تصاعد الهجمات على شمال وشرق سوريا محاولة أخرى لضرب مشروع الإدارة الذاتية، داعين PDK إلى مراجعة سياساته وعدم الانجرار وراء مخططات أعداء الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ما يزال مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مجهولاً وعالقاً في المرحلة التقنيّة، في ظل غياب خطة حكومية للتفاوض عليها. فهل تدفع دعوة رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الأخيرة إلى عقد جلسة وزارية خلال أيام بعد إقرار الموازنة، عجلة المفاوضات مع الصندوق الدولي؟

الشبيبة

-يصل اليوم فعاليات المكتبة المتنقلة التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية إلى مدينة قامشلو الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم الشبيبة الثورية في مقاطعة الحسكة، مسيرة راجلة في المدينة لتسليط الضوء على العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان، وسيرافقها فعالية المكتبة الجوالة تحتوي كتب للقائد اوجلان، الساعة 15:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA