مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يعقد المجلس العام لحزب سوريا المستقبل اجتماعه الأول بعد الانتخابات الأخيرة. في تمام الساعة 10 في صالة التاج. (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة فعالية شعرية باللغة العربية في قرية البحرة الخاتونية بناحية الهول الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

تنظم أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في مقاطعتي قامشلو والحسكة سلسلة تجمعات في عدد من المدن للإدلاء ببيان حول تأسيس "مبادة أمهات الكريلا". (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثامين اربعة شهداء إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دجوار الساعة ١٦:٠٠. (مرفق بالفيديو والصور).

أكّد ساسة ووجهاء عرب بأنّ الدولة التركية تحاول جعل المناطق التي احتلتها من الشمال السوري ولايات لها، وسلخها بشكل نهائي عن الأرض السورية، وبيّنوا: "يتوجّب على الأمم المتحدة أن تتخذ قرارات بهذا الشأن لأنها بدأت تشكل خطراً على الدول الأوربية وشعب المنطقة". (مرفق بالفيديو والصور).

أشارالرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات احمد شيخو أن حملة "لا للاحتلال، نعم لحماية مكتسبات الثورة" ستكون رداً على كافة المخططات التي تحاك ضد شعب شمال وشرق سوريا، موضحاً أن الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار لقائد العام للواء ثوار إدلب المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية بأن ما تتداوله وسائل الإعلام التركية عارية عن الصحة، وان هدفها هو تشويه صورة قواتهم، منوهاً إلى تعرضه لتهديدات بالقتل على أيدي الاستخبارات التركية في الفترة الأخيرة. (مرفق بالفيديو والصور).

الملف

دعا أحد جرحى الحرب ضد داعش؛ المجتمع الدولي إلى حماية مناطق شمال وشرق سوريا، ولا سيما كوباني التي أصبحت انطلاقة إنهاء داعش جغرافيًّا في البلاد، مشيرًا إلى أنهم خاضوا الحرب نيابة عن العالم. (مرفق بالفيديو والصور).

سياسة

كشف حكمت حبيب بأن مجلس سوريا الديمقراطية التمس من المسؤولين الروس خلال اللقاءات الأخيرة في موسكو جدية وإيجابية جيدة، وأشار إلى أن الأيام والمرحلة المقبلة ستثبت مدى هذه الجدية من خلال النتائج على أرض الواقع. (مرفق بالفيديو والصور).

افاد رئيس حزب سوريا المستقبل فرع عفرين والشهباء محمد رشيد أن حشد الحكومة السورية قواتها إلى ريف ادلب يُنذر بمعركة جديدة، واشار إلى أن حل الازمة السورية ستكون من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار السوري- السوري. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

دعت نساء مدينة قامشلو جميع نساء العالم والشبيبة أن يكونوا من طليعي الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني، وأشرن بأنّه ليس هناك خيار سوى المقاومة. (مرفق بالفيديو والصور).

أصبحت رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية ملجأً لكل فرد من الجالية الكردية وخاصة النساء الموجودات في لبنان، فيما أثرت بشكل كبير على الجالية من الناحية المعنوية والتنظيمية، بالتفاف الكرد حول بعضهم البعض. (مرفق بالفيديو والصور).

حوار

يرى الكاتب والصحفي المصري إلهامي المليجي بأن حكومة تركيا أصبحت العدو الأساسي لشعوب المنطقة التواقة للحرية، وإنه بتوحيد جهود القوى الديمقراطية يمكن القضاء على سياسة الاحتلال، مشدداً على مبادرة القوى الديمقراطية في اعداد حملات لمساندة حملة منظمة المجتمع الكردستاني مع النخب العربية للاطلاع على الاسهامات الفكرية للقائد أوجلان.

المجتمع والحياة

بعد أكثر عشرة أعوام من الانقطاع، محصولي القطن والسمسم يبصرون النور من جديد في ناحية الشدادي, نتيجة لتوفير المياه من مخزون سد الحسكة الجنوبي. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA