مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16 -8-2021

أكد مرتزقان أحدهما قاصر، وقعا في الأسر، أنهما رفضا القتال خوفاً، فتم إرسالهما إلى الموت، وأوضحا أن معظم عناصر المجموعات المرتزقة وفي مقدمتهم مرتزقة القعقاع هم من بقايا مرتزقة داعش والنصرة. (مرفق بالصور والفيديو).

عبر أهالي ناحية تل تمر عن سخطهم من استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته باستهداف القرى المأهولة بالسكان. وشككوا بدور القوات الروسية وقوات حكومة دمشق التي تعتبر قوات "ضامنة" في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك لجامعة الشرق في الرقة إنهم اختاروا عدداً قليلاً من الطلاب، بهدف الحصول على جودة ونوعية في الخبرات والشهادات، التي ستصدر من هذه الجامعة، مؤكداً استمرار التسجيل وسط زيادة الإقبال من قبل الطلاب. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت إدارة غرفة عمليات الهلال الأحمر الكردي إلى أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تؤثر على كافة الفئات العمرية، مبيّناً أن أعداد الإصابات في تصاعد في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-وجد الشعب الكردي في روج آفا حريته بحركة التحرر الكردستانية .مع قفزة 15آب كبرت أمالهم بالحرية أكثر، يقول أهالي روجآفا "البدء بالكفاح المسلح ضد الدولة التركية في ذلك الوقت كان معجزة كبيرة وأصبحت فيما بعد أملاً كبيراً".(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أهالي مدينة حلب أن الهجوم الغادر الذي تعرضت له مجموعة من قوات الكريلا يفتتح المجال للدولة التركية لاحتلال وتوسيع نفوذها داخل أراضي باشور كردستان، وطالبوا بالكشف عن مصير مقاتلي الكريلا بأسرع وقت. (مرفق بالصور والفيديو).

قفزة 15 آب شكلت الأرضية لانطلاق الثورة في روج آفا. يقول غريب حسو حول قفزة 15 آب: "لقد بدأنا بروح انطلاقة 15 آب أي روح ربيع الشعوب، لذلك فقد أثّرت ثورتنا على المنطقة والعالم".(مرفق بالصور والفيديو).

حذرت عضوات منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) من موقف صارم في حال واصل الأخير اعتقال عضوات تنظيم (RJAK)، وطالبن الديمقراطي الكردستاني بالإفراج الفوري عن المعتقلات الثلاث. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

حذر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، من التوسع الذي تعمل عليه تركيا في مناطق الشرق الأوسط، بهدف إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية التي خلفت وراءها الجهل على مدى 4 قرون من الاحتلال، مطالباً جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بالتدخل لإيقاف المشروع الاستعماري. (مرفق بالصور والفيديو).

عدّ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة، مظلوم عمر، افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في سويسرا "إنجازاً مهماً على الصعيد الدولي"، موضحاً أن الممثلية ستلعب دور الوسيط في الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي مقاطعة كوباني المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية لضمان الحفاظ على مقومات العيش المشترك في المنطقة وتحقيق السلم في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تعقد منسقيات المرأة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً في الرقة للتصديق على مسودة النظام الداخلي الخاص بالمرأة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قال الباحث المختص بالشأنين السوري والتركي في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، إن الوحدة العربية الكردية باتت ضرورة ملحة في ظل التعقيدات التي يشهدها الشرق الأوسط، وأكد أنها السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية وتهديدات الإرهاب، وأكد أن عدم تحقيق هذه الوحدة تشكل خطراً وتفتح الطريق أمام التفتت. (مرفق بالصور والفيديو).

بعد منعٍ استمر نحو شهرين إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة؛ تواصل إسرائيل سياسة التضييق على قطاع غزة بالمماطلة في السماح لمرضى القطاع بالسفر من أجل العلاج، وهو الأمر الذي أدى إلى مفاقمة الحالة الصحية لمرضى الأورام في غزة. وهم مرضى يحتاجون إلى عناية خارجية في معظم حالاتهم لعدم توفر الأدوية والأجهزة الخاصة لعلاجهم في غزة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA