مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-8-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- يعلن مجلس مقاطعة الحسكة عن افتتاح مخيم جديد لنازحي سريه كانيه، وذلك خلال بيان، الساعة 11.00 في حي الطلائع في مدينة الحسكة (مرفق بالفيديو والصور).
- قالت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات إن "الهجمات على منطقة حفتانين تستهدف الوجود الكردي وقوى المقاومة"، وأكدت أن تركيا ومهما فعلت لن تستطيع القضاء على الوجود الكردي، طالما أن هناك مقاومون في حفتانين. (مرفق بالفيديو والصور).
- يصادف الـ 8 من آب الجاري الذكرى السنوية الـ 6 لمجزرة الشعيطات التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق عشيرة الشعيطات عام 2014، يستذكرها كل عام أبناء العشيرة بالألم، لما عانوه من قتل وتهجير ونفي وسبي للنساء، فما الذي أقدم عليه أبناء عشيرة الشعيطات خلال 6 أعوام الماضية من تنظيم الصفوف، لمنع سيناريوهات مماثلة.
- قال محامون وحقوقيون من مقاطعة الشهباء إن اعتقال أوجلان من قبل السلطات التركية والانتهاكات التي تجري بحقه منافية لكافة القوانين الدولية، فيما أكدوا أنه شخص نضالي وصل إلى مرحلة الكفاح المسلح.(مرفق بالفيديو والصور).
العالم
- شهد الأسبوع الماضي مساعي لإحداث فتنة في شمال وشرق سوريا عبر استهداف وجهاء عشائر عربية، فيما كثفت فرنسا والاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا بشأن تحركات الأخيرة في شرق المتوسط، في حين توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي بالتاريخي.
الشرق الأوسط
- في ظل الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية، طالب سياسيون عراقيون الحكومة باتخاذ موقف صارم تجاه تركيا، وأكدوا أن تجاوزات أردوغان ليست موجهة ضد العراق فحسب، بل موجهة ضد الأمة العربية والوطن العربي بشكل كامل.
المرأة
- سمعت نبأ البدء بتحرير مدينتها عبر شاشة التلفاز، فأدركت أنها سترى النور بعد الظلام الذي جلبه مرتزقة داعش إلى مدينتها، عاشت أيامًا مريرة إلا أنها لم تفقد الآمل، وظلت تنتظر بفارغ الصبر حتى تكحّل عينيها بتحرير مدينتها منبج. (مرفق بالفيديو والصور).
- في مخيم نازحي كري سبي الذي تقطنه 1220 امرأة ينظم النازحون أنفسهم ويواجهون الصعوبات والمعاناة على أمل العودة قريباً إلى ديارهم. (مرفق بالفيديو والصور).
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المجتمع والحياة
- رغم قلة الإمكانات، تعمل إدارة مخيم واشوكاني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي على منع تفشي فيروس كورونا في المخيم، ولكن المُهجّرون يشعرون بالقلق خوفًا من وقوع كارثة إنسانية، ويطالبون المنظمات الإنسانية بالتدخل. (مرفق بالفيديو والصور).