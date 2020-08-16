مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-8-2020

يعلن مجلس مقاطعة الحسكة عن افتتاح مخيم جديد لنازحي سريه كانيه، وذلك خلال بيان، الساعة 11.00 في حي الطلائع في مدينة الحسكة (مرفق بالفيديو والصور).

يعلن مجلس مقاطعة الحسكة عن افتتاح مخيم جديد لنازحي سريه كانيه، وذلك خلال بيان، الساعة 11.00 في حي الطلائع في مدينة الحسكة (مرفق بالفيديو والصور).

يعلن مجلس مقاطعة الحسكة عن افتتاح مخيم جديد لنازحي سريه كانيه، وذلك خلال بيان، الساعة 11.00 في حي الطلائع في مدينة الحسكة (مرفق بالفيديو والصور).

قالت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات إن "الهجمات على منطقة حفتانين تستهدف الوجود الكردي وقوى المقاومة"، وأكدت أن تركيا ومهما فعلت لن تستطيع القضاء على الوجود الكردي، طالما أن هناك مقاومون في حفتانين.

قالت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات إن "الهجمات على منطقة حفتانين تستهدف الوجود الكردي وقوى المقاومة"، وأكدت أن تركيا ومهما فعلت لن تستطيع القضاء على الوجود الكردي، طالما أن هناك مقاومون في حفتانين. (مرفق بالفيديو والصور).

قالت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات إن "الهجمات على منطقة حفتانين تستهدف الوجود الكردي وقوى المقاومة"، وأكدت أن تركيا ومهما فعلت لن تستطيع القضاء على الوجود الكردي، طالما أن هناك مقاومون في حفتانين. (مرفق بالفيديو والصور).