مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-7-2021

-يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كوباني مؤتمره السنوي في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي منبج الشهيد حسين علي الخليل المقاتل في قوات جبهة الاكراد التابعة لمجلس الباب العسكري, الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم مجلس ناحية جل آغا احتفالية بمناسبة حلول ذكرة ثورة 19 تموز، وذلك في ساحة الكراج، الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عدنان كالو أن ثورة 19 تموز جسّدت آمال ومشاعر كل فرد حر، ورأى أن أكثر ما يميز ثورة روج آفا أنها ثورة الشعب والمرأة تضم مكونات مختلفة في بقعة جغرافية صغيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي مجالس عوائل الشهداء في تربه سبيه وكركي لكي وديرك بيانات منددة بممارسات الاحتلال التركي في عفرين ونبشها وتخريبها لمزارات الشهداء. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-لا تزال بيوت المدنيين تتعرض للنهب والسلب في الوقت الذي يدلي به المجلس الوطني الكردي بأن الوضع آمن في المناطق التي احتلتها تركيا، وتهجير من تبقى الكرد لا يزال مستمراً، ومن يبقى عليه دفع ضريبة البقاء كل شهر. (مرفق بالصور والفيديو).

خفضت منظمة اليونيسيف من كمية المياه التي تقدمها لمهجري عفرين، الذين اعتبروا ذلك تواطؤاً مع حكومة دمشق التي تفرض الحصار على الشهباء، فيما دعت هيئة البلديات المنظمة لعدم الخروج من نطاق عملها الإنساني. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار حسين العزام إلى أن المجتمع الدولي غير مهيأ للاعتراف بالإدارة الذاتية، ولكنه أوضح في ذات الوقت ان الاعتراف بالإدارة الذاتية سينعكس إيجاباً على كل السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد أن إرسال تركيا مرتزقة سوريين صوب أفغانستان ليس لحماية مطار كابول فحسب إنما هي معركة سياسية لإرضاء أميركا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مثقفون وسياسيون أن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان حلّ استراتيجي لأزمات الشرق الأوسط العالقة، مشيرين إلى أهمية إطلاق سراحه كونه الوحيد القادر على انتشال تركيا من أزماتها المتفاقمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-شدد الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الطبقة، إبراهيم المحمد على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الأمن القاضي بإغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية، وتحييد المعابر الإنسانية عن السياسة والمصالح الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-دعا ممثل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)في مقاطعة الشهباء قهرمان حسن، الأطراف السياسية في باشور كردستان إلى عدم الانجرار وراء أوهام الاحتلال التركي، فيما وصف تصريحات قيادي في المجلس الوطني الكردي ENKS "بالخيانة العظمى تجاه الكرد".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA