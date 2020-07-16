مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ينظم مجلس مدينة قامشلو تظاهرة منددة بالاحتلال التركي وجرائمه المتكررة والدعوة للمقاومة في وجه، الساعة 09:00وفي ذات السياق تقام تظاهرة في مدينة الحسكة ونواحي عامودا وتربه سبية وكركي لكي الساعة 18.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي الدرباسية أنّ الاحتلال التركي يشكّل تهديداً لكافة دول الشرق الأوسط وخاصّة شعوب شمال وشرق سوريا، مشيرين إلى أنّه يسعى لإبادة الشعب الكردي، ويفعل ذلك بعلم أمريكا وروسيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الكاتب والشاعر جوان إبراهيم إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هدفها منع إيصال أفكار القائد إلى المجتمع، لاستمرار الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط، ولتستطيع الدول الرأسمالية تحقيق أطماعها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قالت المختصة في شؤون الشرق الأوسط حميدة يغيت أن الدولة التركية تحشد المزيد من القوات في إدلب وتستعد لمواجهة عسكرية هناك. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أدانت رئيسة رابطة نوروز للكرد في لبنان حملة المداهمات والاعتقالات وقالت إن استهداف العدالة والتنمية النساء الناشطات هو بسبب خشيته من المرأة الحرة السياسية صاحبة الإرادة، وطالبت بالإفراج عنهن فورًا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-احتدم الصراع على كل من مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية، بين الأطراف المتدخلة في ليبيا، فلكل طرف هدف لعل أهم هذه الأهداف هو السيطرة على الثروات الباطنية في هذه البلاد وموانئها، وضمان موطئ قدم فيها، إحياء للنزعات التوسعية والمشاريع القديمة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-متابعة معرض الفنّ التّشكيليّ بيومه الثاني في مدينة منبج الذي أقيم تحت عنوان "منبج ترتقي بفنّ أبنائها" برعاية مركز الثقافة والفنّ. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعدّ مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل في مناطق شمال وشرق سوريا من المشاكل الرئيسة التي يعاني منها المواطنون والموظفون من أصحاب الدخل المحدود، في حين لا تلوح في الأفق حتى اللحظة أية حلول لهذه المشكلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتقاضى علاء الدين قطو، وهو حلاق للشعر في مدينة كوباني، أجرًا رمزيًّا مقابل حلاقة شعر الرجال، تضامنًا مع الأهالي في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها سوريا، وتدهور الأحوال المعيشية لدى الكثير منهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشتكي أهالي بلدة الهيشة من سوء الخدمات الصحية في مستوصف البلدة، وافتقاره إلى الأدوية اللازمة للمرضى، ويؤكدون أن هناك تلاعبًا بالوصفات الطبية من قبل الكادر الطبي التابع للمستوصف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA