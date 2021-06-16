مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-6-2021

- يقدم أهالي مدينة ديرك واجب العزاء لذوي الشهيدة ميديا علي، في مركز الشهيدة باور للشبيبة الثورية شرق الناحية، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- من العثمانيين إلى داعش، ومن سيفو إلى إعادة حلم الإمبراطورية العثمانية، مذابح وإبادات مستمرة بشكل آخر بحق شعوب المنطقة. فيما أكد مواطنون من المكون الأرمني أن ما تمارسه تركيا اليوم، في سوريا هو ذاته ما ارتكبه العثمانيون عام 1915. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح الحقوقي خالد جبر أنّ دولة الاحتلال التركيّة هي دولة خارقة للعهود والقوانين الدولية، مشدداً على حاجة الشّعب الكردي إلى توحيد صفوفه أكثر من أي وقتٍ مضى والانتفاض في وجه الاحتلال للخلاص من غوغائية الاحتلال وخططه المقيتة. (مرفق بالصور والفيديو).

- وجّه أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب نداءهم للشّعب في باشور كردستان بأن ينتفضوا في وجه الاحتلال التركي وسياسة الإبادة، كما طالبوا قوات حزب الديمقراطي الكردستاني بالإفراج الفوريّ عن ممثّلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

- "القذائف التركية المنهمرة على قريتنا تسببت بإعاقة دائمة لابنتي"، هكذا روت لنا والدة الطفلة رهام إسماعيل قصة إصابة ابنتها بالشلل والشد العصبي الذي يرافقها منذ أواخر العام 2019. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد معلمو مدينة منبج بأنه "يجب على الأهالي في منبج إدراك الفتنة التي تقف خلفها أطراف خارجية تسعى إلى تحقيق أهدافها في المنطقة", وشددوا على ضرورة أن يقف الأهالي من مختلف المكونات صفاً واحداً في وجه الأطراف التي قالوا بأنها لن تنال من عزيمتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مثقفون وكتاب في روج آفا دعمهم لحملة اللغة الكردية التي انطلقت في شمال كردستان، وقالوا إن هذه الحملة هي محل فخر بالنسبة لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تستمر وقفة المرأة الحرة في سوريا بدعم النساء عبر افتتاح مشاريع ودورات تدريبية توعوية وتأهيلية سعيًا منها إلى تطويرهن. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قالت أمينة أوسي إن اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء بالتزامن مع اتفاقات مشبوهة مع الدولة التركية، واعتبرته "وصمة عار للحزب"، مؤكدة أن اعتقالهم يخدم أجندات دولة الاحتلال التركية لضرب المكتسبات المتحققة في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تجري إيران انتخاباتها الرئاسية في الـ 18 من حزيران الجاري، بعد سلسلة من الضربات التي تعرضت لها وكان أبرزها مقتل قاسم سليماني وفشل الاتفاق النووي الذي اتبعه فرض عقوبات اقتصادية أدت لاندلاع احتجاجات شعبية، فما هي هيكلية الحكم في إيران ومن قبل من تدار ولما التشكيك بصلاحيات الرئاسة؟(مرفق بالصور).

الشبيبة

- بدعوة من هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، تنطلق في مدينة كوباني فعاليات المهرجان الرياضي الأول تحت شعار "هلموا لحرب الحرية"، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA