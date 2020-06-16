مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ توزع هيئة التربية والتعليم شهادات العام الدراسي للعام 2019/2020 على طلبة ناحية تربه سبيه، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد منتدى حلب الثقافي ندوة حوارية بصدد الانتهاكات الذي يمارسه مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين وذلك في صالة الاجتماعات لمجلس سوريا الديمقراطية بالقسم الشرقي لحي الشيخ مقصود الساعة 17:30(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ناحيتي جل آغا وتربه سبية في مظاهرات للتنديد بالقصف التركي على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي الساعة 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي منطقة ديرك ونواحيها جثامين الشهداء يلماز جزيري، دجوار كفر، تولهدان خونريز إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر تركيا بشن هجماتها على الكرد أمام أنظار المجتمع الدولي، نتيجة أكاذيب روّجت لها قوى عالمية وربطت الكرد بالإرهاب بعد حادثة مقتل رئيس الوزراء السويدي, وهذه المرة كانت الهجمات على شنكال بالتزامن مع ذكرى المجازر الأشورية، وبعد زيارة سرية أجراها هاكان فيدان إلى العراق, فما هي دلالات هذه الهجمات؟.

-قال إيزيديو مقاطعة عفرين إن تركيا تسعى إلى إبادة الشعب الكردي من خلال استهدافها للمجتمع الإيزيدي، وأشاروا إلى أن وحدة الشعب الكردي هي من ستحمي الشعب الكردي من المجازر المتكررة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد فوزي شنكالي، أن هجمات الاحتلال التركي على مخيم مخمور وشنكال ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، تأتي في إطار الإصرار التركي على إبادة الكرد، موضحاً أن الوحدة الكردية هي السبيل لإيقاف تركيا عند حدها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الباحث والمحلل السياسي، مسعود محمد، أن ممارسات الاحتلال التركي تدل على أنها تقوم برسم خريطة جديدة في سوريا من خلال تتريك المناطق السورية، وفصلها بمساعدة المرتزقة السوريين، وآخرها تدويل العملة التركية بدلاً من العملة السورية في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال سياسيون ووجهاء في ناحية الشدادي إن الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب بحق أهالي شمال وشرق سوريا، كما يزج بأبناء المنطقة في الحرب لصالحها في ليبيا، ودعوا المجتمع الدولي إلى محاسبة تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الناطقة باسم لجنة العلاقات الدبلوماسية للمرأة في مخيم رستم جودي في مخمور بجنوب كردستان ليلى أرزو إيلهان، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتواطأ ويتعاون مع الاحتلال التركي في شن هجماته على المنطقة، مشيرةً إلى أن تركيا أخذت الموافقة من حكومتي الإقليم وبغداد لاستهداف المدنيين في مخمور وشنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مؤتمر ستار مظاهرة في مدينة حلب تنديدا بالقصف التركي على مناطق شنكال و مخمور، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت عفاف حسكي المنظمات الحقوقية بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة، والعمل على محو الهوية الكردية، ودعت النساء في العالم بالخروج إلى الساحات والتنديد بوحشية مرتزقة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت عضوة منسّقيّة مؤتمر ستار رمزية محمد بأنّ الهدف الرئيسي من الهجمات التّركيّة الأخيرة هو إبادة إرادة الشعوب ومحو الشعب الكردي وقضيته المشروعة، ودعت كافة أبناء الشعب الكرديّ وشعوب كردستان للانتفاضة ضدّ الهجمات التّركيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-باشرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة بالتحضيرات للعام الدراسي 2020/2021، ويتم الآن العمل على إعداد مناهج الصف الثالث الثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي، ولفت محمد صالح عبدو أنه سيتم إغلاق كافة المدارس التي تتبع لوزارة التربية السورية في مناطق الإدارة الذاتية، ومعاهد الدورات الخاصة اعتباراً من 15 حزيران. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب مزارعو منطقة ديرك باستلام شركة تطوير المجتمع الزراعيّ لمحصولهم في منطقتهم، وعدم تسويقها إلى تل علو، لأنّها تكلّف أموالاً إلى جانب معاناة الطريق والانتظار ليومين متتالين، فيما تناقش شركة تطوير المجتمع هذا الموضوع لوضع حلول لهذه الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-عملت خلية الأزمة المشكّلة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية على اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA