مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-5-2021

- تنظّم لجنة التربية والتعليم بالرقة احتفالية بمناسبة عيد اللغة الكردية، في مدرسة البحتري الواقعة منتصف المدينة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت أسر الشهداء في إقليم الفرات أن "ادعاءات تركيا أنها تحارب حزب العمال الكردستاني مجرد كذبة، وهدفها الأساس احتلال كل بقعة جغرافية للكرد، لا يهمها إن دمرتها أو شردت أهلها، المهم ألا يبقى كردي في الوجود".(مرفق بالصور والفيديو).

- أشار إداري في لجنة استقبال العائدين في مجلس شنكال إلى أن العودة الفعلية بدأت منذ بداية شهر آب، وقال: العودة هي الرد المثالي على المخططات التي تحاك ضد الإيزيديين، ومن دون وجود قوة وإدارة ذاتية سنواجه كل يوم فرمانًا. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، حميد العبد، من مغبة إعادة إحياء داعش في المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له، مؤكدًا أن بوادر ذلك بدأت بالظهور بشكل واضح أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد الكاتب ملفان رسول على ضرورة اتخاذ موقف كردستاني مناهض للهجمات التركية على جنوب كردستان، واعتبر انتظار موقف دولي يكبح جماح تركيا مضيعة للوقت. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الصحفي جان دوندار بأنه بالرغم من افتعال الصعوبات والعراقيل بحق حزب الشعوب الديمقراطية، لم تستطع الدولة التركية إجبار الحزب على الاستسلام، وقال "بالرغم من الصعوبات لم يستطيعوا خفض أصوات الحزب إلى أقل من 10%"، وأوضح دوندار بأنه يجب أن يتم صياغة عقد اجتماعي جديد في تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أن حملة "كفى لإبادة النساء" التي أعلنت عنها 74 منظمة نسوية والعشرات من الشخصيات النسائية النافذة حول العالم، خطوة مهمة للوصول إلى اتحاد نسائي عالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قالت تقارير إن المعارضة التركية تعمل على توسيع تحالفاتها استعدادًا لمواجهة أردوغان في الانتخابات المقبلة ما أقلق حزب العدالة والتنمية، فيما أعلنت إيران أنها ستربط إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط ما سيسهم في تحقيق تغيير كبير في المنطقة. (مرفق بالصور).

حوار

- أشار الصحفي سيد أفرن إلى أن الهجمات الاحتلالية التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع "مديا" هي بداية مرحلة جديدة، وقال "الكرد سيحققون مكاسب كبيرة، وهذه الهجمات هي الأخيرة لأردوغان".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنطلق مسيرة راجلة لحركة الشبيبة الثورية لتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ولدعم مقاومة قوات الدفاع الشعبي، وستستمر لمدة ٣ أيام، من دوار الشرق شرقي مدينة قامشلو، الساعة 8:٠٠ ، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أكد أهالي مدينة منبج أن الدولة التركية تحاول زعزعة الأمن والأمان وضرب مشروع الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، بحبس مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر صيادو دير الزور من أن الثروة السمكية في خطر، لانخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وقالوا: "نلاحظ تراجعًا حادًّا في أعداد الأسماك، مما يفاقم أوضاع الصيادين، حيث إن السمك هو مصدر عيشنا الوحيد".(مرفق بالصور والفيديو).

- على الرغم من حسن منظره وألوانه الزاهية، وصوته العذب، إلا أنه يعد خطرًا على النحل لأنه يتغذى عليه، ويعد من أهم عناصر التوازن الطبيعي في الوقت ذاته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA