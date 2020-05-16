مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح حنا صومي أن تطبيق نظرية الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان سينهي كل النزاعات والحروب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هذه النظرية تضع الأسس لتجاوز كل المفاهيم الخاطئة الناجمة عن التعصب القومي والديني والجنسوي(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي شعوب المنطقة برفع وتيرة النضال لرفع العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

-ناشد رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا أبناء المكون العربي ضمن المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي بترك تلك المجموعات، وقال :"أنتم تقتلون أهلكم وإخوانكم في سوريا وليبيا"، مؤكداً أن النظام التركي يستغل الشباب العرب، ويجندهم في الحرب، تحت اسم "العروبة والإسلام"(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

مضت 104 سنة على اتفاقية سايكس بيكو، حيث كان الهدف الأساسي منها هو تحويل الشرق الأوسط إلى مستنقع من الدماء، ومع استمرار الحرب العالمية الثالثة التي كان مركزها سوريا، فقدت هذه الاتفاقية مضمونها، وصارت تشير إلى بدء مرحلة جديدة، حيث عقدت القوى الإمبريالية "أمريكا، إسرائيل، وروسيا" اجتماعاً في القدس، لم يتضح مضمونه إلى الآن ، والسؤال هنا هل هناك سايكس بيكو جديد؟(مرفق بالصور).

السياسة

-قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري شكري حمو إن هدف تركيا من تصعيد التوتر في مناطق زينه ورتي هو تقسيم المنطقة و"تدمير ما تم بنائه في باشور كردستان"، حمو دعا الأطراف الكردستانية إلى التصدي لهذه المخططات(مرفق بالصور والفيديو).

-يرى مثقفون كرد أنه من الضروري الوصول إلى وحدة وطنية كردية شاملة غير مقتصرة على بعض الأطراف فقط, وضرورة أن يلعب المثقفون دوراً رئيساً في الدفع إلى ذلك التوجه, بينما لا يزال التعتيم الإعلامي إلى اللحظة يخيم على اللقاءات والاجتماعات التي تدور في سياق وحدة الصف الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- دعت الرئيسة المشتركة لـ PYD في إقليم الفرات كافة النساء إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي، وإبراز دورهن في تحقيقها، وقالت إن الكرد بحاجة إلى الاتحاد للوقوف أمام هجمات المحتل(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يشتكي أهالي ناحية الشّدادي من محاولة أصحاب مولّدات الكهرباء رفع سعر الأمبير إلى 2000 ليرة، ومن جانبه وضع مجلس النّاحية حلولاً مؤقّتة لحين انتهاء شهر رمضان(مرفق بالصور والفيديو).

- يطالب أهالي ناحية تل تمر بتشغيل محطة ثانية لتوزيع مادة البنزين بسبب الأزمة الكبيرة على المادة، وازدياد الطلب عليها جراء استهداف الاحتلال التركي لإحدى محطات الوقود ومحطات وأبراج الكهرباء وتعمد قطع المياه المتكرر(مرفق بالصور والفيديو).

- يعمل مزارعو ريف الرّقة حالياً على تنظيم أنفسهم لحماية المحاصيل الزراعية وتفادي أي حريق قد يحدث في المنطقة ومنع تكرار مأساة الموسم الماضي، حيث التهمت الحرائق المفتعلة آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA