مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-4-2022

-يخرج أهالي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، الساعة 10:00 صباحاً. (مرفق بالصور والفيديو).

ندد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو بالهجمات التي تتعرض لها المنطقة من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي أصبح مجرد اسم على ورق، وكذلك المنظمات الإنسانية، ولولا ذلك لكانت الآن قد حاسبت تركيا على مجازرها. (مرفق بالصور والفيديو).

-يناقش لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، مسودة العقد، استكمالا لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وسيشمل الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه في مقاطعة الحسكة "جميع مجالس احياء ومؤسسات مدينة الحسكة، في صالة رشو الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

عائلة البرزاني قد وقّعت وثيقة ممهورة بالخيانة للقوى الدولتية الكبرى منذ الملا الأب (مصطفى)، وهذه الوثيقة تنص على أنهم لا يسمحون لأي حركة كردية في الأجزاء الأربعة بالتحرك دون موافقتهم، وبالتالي دون مرورها على الدوائر الاستخباراتية لتلك القوى. فإذا نالت قبولهم؟ سمحوا بذلك، وإن لم ينل القبول؛ وقتها يتوجب على العائلة البرزانية قتالهم وردعهم. وفي هذا الصدد يمكن إيراد بضع أمثلة منها:

كردستان

بعد فرارها من شنكال، وترك أهله لقمة سائغة لمرتزقة داعش، تزعم قوات الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم، عبر بناء جدار اسمنتي، أنهم يحمونهم من داعش، فيما تبقى المناطق الحدودية بين العراق وسوريا مفتوحة، فما أهمية شنكال على الصعيد الاستراتيجي في ظل وجود العديد من القوى فيه. (مرفق بالصور والفيديو).

رهن جوان عبد الكريم سكو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتركيا بإزالة حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، معللاً إبقاء اسم الحزب في "قائمة الإرهاب" بالمقاربات البراغماتية للمجتمع الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الكاتب الكردي، منان جعفر، أنه لا يمكن اعتبار حزب الديمقراطي الكردستاني على أنها قوى كردستانية تدافع وتحمي كردستان بأي شكل من الاشكال، مؤكداً أن الديمقراطي الكردستاني أصبح يربط مصيره مع محتل كردستان، مما يجعله أخطر من العدو ذاته. (مرفق بالصور).

تتقاطع آراء الكرد في أن سرقة أموال الشعب الكردي وإيداعها بالبنوك الأجنبية هو السبب في هجرة أهالي باشور، وحالة الفقر التي يعيشونها، وأن سياسات الحكام في عائلة البرزاني مستمدة من نظام البعث في العراق، وعلى ضرورة انتفاض الشعب في وجهها. (مرفق بالصور والفيديو).

حكمت المحاكم التركية على المعتقل المسن رضوان سليمان البالغ من العمر 62 عاما بالسجن لعام اخر بعد قضاء حكمه البالغ 31 عاما في السجن . وقال شقيق رضوان:" لقد نقل رضوان مرة أخرى الى حجرة المنفردة في 13 نيسان".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تنشط المشاريع المؤقتة في قطاع غزة في شهر رمضان. وغالبًا ما يدير هذه المشاريع شبان يجدون فيها منفساً لأزماتهم، إثر تزايد نسب البطالة والفقر في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً.

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