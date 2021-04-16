مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-4-2021

- حثّ مدير مشفى الشهيد ليكرين وعضو خلية الأزمة في ناحية تل تمر، الأهالي على أخذ فيروس كورونا على محمل الجد والالتزام بالقرارات الصادرة للحد من انتشاره، وسط تنصل منظمة الصحة العالمية من مسؤوليتها في تقديم اللقاحات.(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد ذوو الشهداء في ناحية كركي لكي مواصلة النضال والمقاومة من أجل رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وقالوا إن القائد أوجلان يحمل قضية أمة ويمثل رمز الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الصحفي عزيز كويلواوغلو: إنّ حملة الإنسانية والأمن لا تكفي لوحدها للقضاء على خطر داعش، بل إن على الدول المعنية تحمّل مسؤولياتها السياسية حيال ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا أطباء في مستوصف الشعب بناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، الأهالي إلى التقيّد بالحظر والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مبيّنين أن "كل شخص مسؤول، والاستهتار لن ينتج عنه إلّا زيادة في عدد الإصابات".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- شدّدت إيزيديات من مدينة حلب على ضرورة التكاتف للوقوف ضد السياسات التي تُحاك ضد شنكال، وأكدن أنّ تلك السياسات لن تثنيهن عن التشبث بالهوية الإيزيدية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- بعد فشل حكومة دمشق في السيطرة على تدهور العملة والأزمة المعيشية التي يعاني منها السكان في مناطقها، لجأت إلى إغلاق المعابر مع مناطق الإدارة الذاتية في خطوة يُرى أنها محاولة لتصدير أزمتها نحو مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- شغفه في تعلّم العزف على آلة البزق مهّد له الطريق لتأليف أغاني تحكي الواقع، استندت بطابعها إلى الفلكلور الكردي مقتديًا بالفنان الراحل محمد علي تجو، إلّا أنّ ثوب الفقر منعه من حفظ ما أنتجته ذاكرته المعطاءة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- شكر أهالي قامشلو منظمات المجتمع المدني في إقليم الجزيرة على افتتاح عيادات الشعب في المدينة، والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن الأهالي إلى حد كبير، خاصة أن العيادات تشمل أقسام عديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA