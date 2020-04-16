مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تبدأ لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو حملة تنظيف وتعقيم في ناحية تربه سبيه ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية لدرء ظهور فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد إدارة مخيم واشوكاني اجتماعًا مع عدد من المنظمات المحلية والغير حكومية لمناقشة سبل مواجهة وباء كورونا في مخيمات شمال وشرق سوريا الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يبقى عمال المياومة في الزراعة بمناطق شمال وشرق سوريا ضحايا إهمال مسؤولي ورشات العمل وأصحاب الأراضي الزراعية, على الرغم من إصدار الإدارة الذاتية لقرار يقضي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال من خطر الإصابة بفيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-ناشدت عوائل المعتقلين السياسيين من أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين لإنقاذ حياتهم من خطر فايروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

يهدد الحصار المفروض على مخيم رستم جودي (مخمور) حياة ألف شخص يعانون من أمراض مزمنة، وسط حاجة ماسة لتقديم مساعدات طبية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي مدينة الحسكة من الفوضى والإهمال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية, وطالبوها بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، وشكروا الإدارة الذاتية على ما تقدمه للمواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد الشكاوى المتكررة لأهالي ناحية الشدادي وقراها حول نقص كمية الخبز، ارتأت لجنة الاقتصاد وإدارة الأفران زيادة كمية الطحين المقدمة إلى الفرن، ليصل الفرن إلى ذروة طاقته الإنتاجية والبالغة 12 طن يومياً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA