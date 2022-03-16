مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-3-2022

-يدلي مجلس ناحية ديرك ببيان بمناسبة حلول ذكرى مجزرة حلبجة الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي احتفالية بمناسبة حلول أعياد النوروز، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تشعل أمهات الشهداء في ناحية تربه سبيه شعلة عيد النوروز خلال حفل ستقام في صالة النادي السياحي الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم حركة الطلبة الديمقراطيين مسابقة للشعر في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو وذلك بمناسبة ذكرى مجزرة حلبجة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شهداء شهر آذار في مزار الشهيد دليل صاروخان الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي منبج جثمان الشهيد عبد الرحيم الأيوب المقاتل في قوات جبهة الأكراد إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الاحتفاليات، وايقاد شعلة نوروز في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، عبر احتفالات متفرقة في كلا من "الدرباسية،الحسكة"، بتمام الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع اهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثمان ٣ من ابنائهم الشهداء إلى مثواهم الاخيرة في ناحية الشدادي بتمام الساعة 12:00.( مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجالس نواحي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، فعاليات متفرقة في "الحسكة، الدرباسية، تل تمر، الهول" بمناسبة حلول ذكرى مجزرة حلبجة، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

"كان النواح والبكاء سيد المشهد؛ والأشلاء متناثرة في الطريق وعلى جانبيه وسط برك الدماء التي ملأت المكان نتيجة غارات الطائرات الحربية التركية على الأهالي الذين أبوا الخروج من مدينتهم، وقاوموا العدو فكان رده بارتكاب مجزرة جماعية بحقهم"، بهذه الكلمات وصف شهود عيان تفاصيل مجزرة المحمودية. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب مجزرة حلبجة التي ارتكبها النظام البعثي العراقي عام 1988، وأكدوا أنها كانت نتيجة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

على الرغم من مرور 34 عاماً على واحدةٍ من أبشع المجازر ضد الإنسانية التي عاشها الشعب الكردي، يستمر الفكر الدكتاتوري للأنظمة المجاورة والمحتلة لكردستان في مساعي إبادة الكرد بشتى السبل، وتلعب تركيا رأس حربة هذه القوى. (مرفق بالصور).

قال الصحفي أردوغان ألتان إن اللقاءات الأخيرة بين الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت تهدف إلى الاستفادة من الحرب الأوكرانية الروسية في مسعى إلى التخطط لهجوم جديد، والسيطرة على خط الغاز وتعزيز سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور).

بيّن عضو مبادرة الحرية من أجل أوجلان في سوريا، سليمان أحمد تزايد مشاركة الأشخاص في الحملة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني ((PKK من "قائمة الإرهاب" في كامل مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال المعارض السوري، فراس قصاص، إن الثورة السورية تحولت إلى مجموعة من الأحداث والظواهر التي أنتجت الموت والخراب، وذلك بسبب قوى تبدو متعارضة من حيث الشكل، إلا أنها تتفق من حيث الجوهر في نزوعها نحو الهيمنة والاستبداد والقمع، وأكد أنه لا أمل إلا في مشروع الإدارة الذاتية من أجل إنقاذ البلاد من مصير صعب ومظلم طويل. (مرفق بالصور).

تحليل

جرت مساعٍ لإنشاء نموذج خاص في تركيا، تمت الدعاية له والثناء عليه بشكل كبير، وأُطلق عليه النظام "الرئاسي" أو "رئاسة الجمهورية".

العالم

انعكس التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وتداعياته على الأسواق اللبنانية، من ناحية استيراد الزيت والقمح من هناك. فمنذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الزيوت بشكل ملحوظ في السوبرماركت والمحال التجاريّة، إضافة إلى اختفاء سلع بشكل كلّي عن الرفوف، لا سيّما الزيت والطحين. (مرفق بالصور).

ANHA