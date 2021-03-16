مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-3-2021

تشهد مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا اليوم مظاهرات وفعاليات مختلفة للمطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان.

كردستان

- ينظّم اتّحاد مثقّفي روج آفا كردستان بذكرى مجزرة حلبجة، وقفة احتجاجية صامتة عند دوار أوصمان صبري بمدينة قامشلو، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس منطقة الكوجرات وديرك وعامودا بياناً حول مجزرة حلبجة الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يتم الوقوف دقيقة صمت في كافة أرجاء مقاطعة الشهباء بذكرى مجزرة حلبجة، الساعة 10:00 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم مؤسّسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه والدرباسية وتل تمر عدة فعاليات بخصوص مجزرة حلبجه، كما تحيي مؤسّسة عوائل الشهداء في تربه سبيه وقامشلو ذكرى الشهداء الذين استشهدوا في شهر آذار، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يحتفل الشعب في شمال وشرق سوريا بعيد نوروز بحرية وبشكل علني، وبروح النضال والمقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال المحلل السياسي العراقي، أسعد العبادي، إن أوجلان يحمل مشاعل الحرية من الظلم والاضطهاد والعنصرية العرقية والمذهبية والطائفية والشوفينية، ومشروعه يدعو إلى استقرار المنطقة، وقال: "أوجلان يقود المشروع البديل لمشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف إلى تقسيم المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الصحفي إبراهيم إيزيدي أن الحكومة العراقية والديمقراطي الكردستاني ينفذان المخططات التركية، مبيّنًا نية الطرفين في تحشيد قوات ضخمة بشنكال، وأكد أن الإدارة الذاتية هي المرجع الأساس لشعب شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار في حلب مظاهرة بخصوص الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو الهيئة التنفيذية في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، حسين عثمان، إن الشعب السوري يدفع الثمن وحده بعد انقضاء عشرة أعوام على الأزمة التي عصفت بالبلاد، والمتعمقة بفعل تدخل القوى الخارجية والإقليمية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- في الوقت الذي يعبّر فيه بعض الليبيين عن تفاؤلهم بالحكومة الجديدة المشكلة، لا يخفي البعض الآخر تخوفهم من أن تعمل هذه الحكومة القريبة من الإخوان المسلمين على خدمة تركيا وأجنداتها داخل هذا البلد ونهب ثرواته، مستفيدة من الاتفاقات السابقة التي وقّعتها مع حكومة السراج. (مرفق بالصور).

- أثارت تصريحات المسؤولين الأتراك مؤخرًا حول تطبيع العلاقات مع مصر وعودة التنسيق الاستخباراتي بين الطرفين جدلًا واسعًا على الساحة العربية، إذ يرى الكاتب المصري أشرف العشري، أن الأزمة التي تشهدها تركيا في الداخل وبقاءها يتيمة، أجبرت أردوغان على تغيير سياساته. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- تستمرّ مراسم افتتاح مدينة الشباب ليومها الثاني بتقديم عروض فنيه، في مدينة قامشلو، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- ما تزال أحداث مجزرة المحمودية التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركيّة بحق المدنيين في عفرين في يوم 16 آذار، عالقة في أذهان من عاشها، فهذا اليوم يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA