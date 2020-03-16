مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تبدأ مؤسسات مدينة الحسكة بحملة تعقيم داخل مبانيها وستبدأ الحملة من مركز مجلس المقاطعة الساعة 08:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عبدالعزيز معو أن هيئة الصحة جهزت سبع غرف للحجر الصحي منتشرة في مناطق شمال وشرق سوريا لاحتواء الفيروس في حال انتشاره، وطالب الشعب بالتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ناحية الدرباسية جثمان الشهيد سالار ميرزا المقاتل في وحدات حماية الشعب إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد رستم جودي الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

-يصدر اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني بياناً بحلول ذكرى مجزرة حلبجة وذلك في الساعة الـ11:15 (مرفق بالصور والفيديو).

-مرّ 32 عاماً على مجازر مدينة حلبجة الكردية، إلا إن مأساتها وجراحها لا تزال حاضرةً في قلب ووجدان الشعب الكردي والعالم أجمع، فيما لا يزال الناجون منها يعانون من آثار الكيماوي وتخاذل سلطات إقليم كردستان في تقديم الدعم لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-بحلول الذكرى السنوية الثانية للاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، جدد أهالي مدينة كوباني رفضهم للاحتلال التركي لمدينة عفرين وأكدوا تضامنهم مع أبناء مدينة الزيتون التي صمدت بوجه الاحتلال 58 يوماً. (مرفق بالصور والفيديو).

-استمرار الانتهاكات في عفرين، فدفع آجار منزله للعيش فيه، وتعرّض للضّرب على أيدي مرتزقة السّلطان مراد، وسرقوا كلّ محتويات منزله، إضافة إلى سرقة جميع بيوت القرية، وحتّى الجامع، وقطع أشجار الزّيتون. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-منذ بداية الأزمة والمرأة السورية تدفع الثمن على يد كافة الأطراف، فمن الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل، إلى الاستغلال في مخيمات النزوح، لكن في شمال وشرق سوريا تتطور المرأة، وتدير المنطقة، وهذا ما جعلها هدفاً للأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال الخبير الأمريكي الدكتور ثورو ريدكرو، إن سوريا رقعة شطرنج عالمية، وهي ليست مشكلة يجب حلها من وجهة نظر المتدخلين، بل جائزة جيوسياسية يجب كسبها، مؤكداً أن أفكار أوجلان توفر خريطة طريق ديمقراطية بديلة، وأضاف "سيكون الكرد أول دومينو يسعى إلى تشكيل شرق أوسط جديد للجميع".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار مسؤول العلاقات الدبلوماسية في PYD بكر حج عيسى, ان رسالة القائد عبد الله أوجلان، جاءت في وقت حساس، وقال "رسالة القائد تمدّ مشروع المنطقة بالقوّة"، ودعا الجميع إلى العمل لحماية مكتسبات الشّعب الكرديّ وعموم شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشهد قطاع الزراعة هذا العام تطوراً ملحوظاً وبشكل خاص زراعة الخضار في ناحية "تربه سبيه", ويطالب المزارعون بالمزيد من الدعم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومنع التجار من احتكار السوق والاستحكام بالأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA