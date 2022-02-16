مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-2-2022

يشيع أهالي ناحيتي تربه سبيه وجل آغا التابعتين لمقاطعة قامشلو جثمان الشهيد محمد الجاسم، الذي استشهد خلال حملة "مطرقة الشعوب"، ضد هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، وذلك في مزار الشهيد دلشير، الساعة الـ 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعرض لجنة الثقافة والفن في مدينة الطبقة سينفزيون عن حياة القائد عبدالله أوجلان في المركز الثقافي في الطبقة بمناسبة مرور ذكرى المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي مقاطعة عفرين المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، قائلين :" في العالم أجمع يوجد قائدٌ لكل شعب ونحن الشعب الكردي تطلعنا دائماً إلى وجود قائدٍ لنا، وعندما تعرفنا على قائدٍ مثل القائد APO تعرفنا على حقيقة وجودنا ككرد." (مرفق بالصور والفيديو).

تتوجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نحو إقرار عقد اجتماعي بمثابة دستور، تخوله مواده الـ 93 المدونة في المسودة التي لا تزال تصاغ، للعب دور رئيس في التحول الديمقراطي في سوريا والشرق الأوسط، عبر نظام ديمقراطي يلبي تطلعات المكونات، وحلول القضايا العالقة. (مرفق بالصور والفيديو).

لا يزال أمل المسنة نافية البالغة من العمر 100عاماً برؤية القائد عبد الله أوجلان مرة أخرى بين شعبه كبيراً، حيث قطعت على نفسها عهداً بأن كبر سنها لن يعيقها من الرقص وإطلاق الزغاريد لحظة اللقاء بالقائد مجدداً. (مرفق بالصور والفيديو).

تحولت مقاومة الشيخ مقصود، بتماسك ومساندة أهلها ومقاتليها مع بعضهم في كل هجوم، إلى "حرب الشعب الثورية"، وبإصرارهم وتنظيمهم نجحوا في الحفاظ على الحي، وتوّج هذا الانتصار بتعزيز التنظيم وعودة الحياة إلى طبيعتها. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

نخوض صراعاً دؤوباً لا نظير له ضد آبائنا وأشقائنا وأزواجنا في المنزل، وفي الشوارع ضد الشرطة وجيش الدولة، وضد الرجال الذين نعمل معهم في المؤسسات".(مرفق بالصور).

سياسة

أوضحت أمينة أوسي أن مشروع الإدارة الذاتية ليس خاصاً بشمال وشرق سوريا؛ بل هو تجربة يمكن تعميمها على جميع المناطق والمدن السورية، داعية أهالي السويداء إلى تنظيم أنفسهم، مؤكدةً دعم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لأي مشروع سوري لتشكيل معارضة سورية صاحبة رأي وقرار".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

بيّنت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، أن التهديدات التي يتعرض لها أهالي شنكال جزء من المؤامرة بحق القائد أوجلان، وأشارت أن أعداء الإيزيديين يحاولون إبادتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المراقب السياسي العراقي، برهان شيخ رؤوف، أن العراق يتجه نحو فراغ سياسي ودستوري، وأن مشاركة حزبين لمرشحين في رئاسة الجمهورية ليس من مصلحة الشعب الكردي، مضيفاً أن المنافسات والصراعات يجب أن تُستغل لنيل حقوق الشعب الكردستاني وليس لمنصب الرئاسة الجمهورية. (مرفق بالصور).

ANHA