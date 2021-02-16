مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-2-2021

- يشيّع أهالي مدينة قامشلو جثمان العضو في قوى الأمن الداخلي، محمد المشعل، إلى مثواه الأخير في مزار الشّهيدة دليل صاروخان، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تساءل مثقفو ناحية الدرباسية حول منع حكومة باشور لقناة روناهي بالعمل في باشور كردستان وقالوا "لروناهي TV أهمية كبيرة فهي من أوصلت ثورة روج آفا إلى الرأي العام وتعمل في سبيل القضية الكردية". (مرفق بالصور والفيديو).

- ندد مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من المكون الكردي والعربي والتركماني المرابطون على جبهات عين عيسى بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999 ، وأكدوا أنهم سائرون على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال كاميران برواري إن احتلال غاري كان ضمن مخطط موسع يتضمن احتلال جنوب كردستان على 4 مراحل، وأضاف "الهجوم على غاري كان درسًا مهمًّا جدًّا بالنسبة لحكومة إقليم جنوب كردستان وأحزاب السلطة والمعارضة".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور "إن الشعوب وجدت في مشروع عبدالله أوجلان طوق نجاة"، وأكد أن استهدافه لم يكن شخصيًّا إنما لمشروعه الذي وقف في وجه مشاريع الرأسمالية، مبينًا أن "استمرارية اعتقاله يزيد من إصرارنا على إنجاز هذا المشروع". (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت رائدات من حول العالم، إن المؤامرة ضد أوجلان كانت صدمة، مشيرات إلى "أعماله ألهمت المفكرين السياسيين"، وشددن على أنه "يشكل أفضل حل لشرق أوسط مسالم وديمقراطي، وبفضل مساهماته يمكن تحقيق السلام في تركيا، مؤكدات على "نحن كـ أصدقاء الكرد، سنواصل النضال من أجل إطلاق سراح عبد الله أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قالت الرّئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو بأنّ سياسة التتريك التي يتبعها الاحتلال التركي تطيل أمد الأزمة السورية، مشددة على ضرورة إشراك ممثّلي الشّعب الحقيقيين في طاولة الحوار لإيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف، كما توقّعت حدوث انفجار في ملف إدلب المتشابك والتي تلجأ تركيا لتحريكه لصرف النظر عن مشاكلها الداخليّة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ـ ناصر شبات ـ إلى أن العدوان التركي الأخير على باشور كردستان، كان لأهدافٍ متنوعة، منها اللعب على وتر المغامرات الخارجية لإشغال الرأي العام الداخلي عن تزايد المعارضين له. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- رأى نشطاء وسياسيون عرب أن الترويج لخريطة مناطق النفوذ التركي عام 2050 هي أحلام مستحيلة وغير مشروعة وتعبّر عن نوايا أردوغان الخبيثة المتعلقة بالتوسع واحتلال الأراضي العربية، مؤكدين أن الخطر التركي على الدول العربية قادم لا محالة. (مرفق بالصور).

تحليل

- في الـ 9 من تشرين الأول 2020، عقد اجتماع في بغداد للتوصل إلى قرار بشأن شنكال برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وشارك في الاجتماع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ـ جانين هينيس ـ ووفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض من ممثلي الإيزيديين. وخلال الاجتماع وصلت الأطراف المشاركة إلى بعض القرارات التي تخص إعادة الإعمار تحت مسمى "خريطة طريق شنكال".(مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- تنظّم لجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني، ملتقى أدبيّاً، تحت شعار "الثقافة أوّلاً"، بمشاركة عدد من الأدباء والشعراء في الرقة والطبقة ومنبج وكوباني، على خشبة مسرح المركز الثقافي بالرقة، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أكد وجيه عشيرة الجوالة في شمال وشرق سوريا أن المحاولات الرامية إلى إثارة الفتنة في شمال وشرق سوريا ستفشل، مشيدًا بوعي العشائر المتعايشة في المنطقة حيال أهداف تلك السياسات، ورأى في الحوار أفضل طريقة لحل الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تفتتح هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة 4 مدارس في قرية (Digirê) التابعة لناحية عامودا، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد سكان قرية الدشيشة التي تعرضت لقصف تركي على مدار يومين متتاليين أن القصف طال المدارس والمنازل والمدنيين، وشدّدوا على أن الأمان لا يمكن أن يعود إلى المنطقة إلا بخروج جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA