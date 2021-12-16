مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-12-2021

ـ لليوم الـ73 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم أتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، محاضرة ثقافية تحت عنوان "العبودية المختارة، مرافعة ضد الطغيان"، في حديقة القراءة بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، ضمن فعاليات يوم الخميس الثقافي الدوري في المدينة، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

قال الناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج، محمد صادق العصيدي، إن عقلية الدولة التركية لا تتحمل العيش ضمن حياة ديمقراطية لذلك تفرض العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان وفكره الذي يدعو إلى العيش المشترك لكافة شعوب العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

” سلطان إيزي سمى نفسه ألف اسم واسم والاسم الأعظم هو خودا(الله)” هكذا يردد الكرد الإيزيديون في تراتيلهم الدينية الخاصة بهم باللغة الكردية، ويحتفلون بعيد “إيزي” في كل سنة بعد صيام 3 أيام ليعلنوا العبادة لله ونشر الخير في الدنيا كما تدعو تعاليم الديانة. (مرفق بالصور).

استنكر إيزيديو عفرين المهجرين في مقاطعة الشهباء هجمات الاحتلال التركي على شنكال، وأكدوا أن الاحتلال وعبر هذه الهجمات يسعى إلى الثأر لهزيمة مرتزقتها داعش في شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

وقع في مخيم الهول شمال وشرق سوريا خلال العام الجاري 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً، في مؤشر واضح على بدء احتراق فتيل القنبلة الموقوتة التي يتحدث عنها المجتمع الدولي، بعد تصعيد خلايا داعش تحركاتها، رغم جهود القوى الأمنية لضبطها، وسط غياب تحرك دولي جاد. (مرفق بالصور).

سياسة

لفت الكاتب والباحث السياسي لطيف فاتح فرج من باشور كردستان، إلى أن الهجمات الأخيرة لداعش على بعض مناطق كركوك لا يمكن أن تتم بدون تعليمات تركيا، وأشار إلى وجود مخطط تركي وسط مساعي للتلاعب بديمغرافية كركوك.

المرأة

كشفت عضوات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عن هدف الفاشية التركية من تشديد إجراءاتها التعسفية بحق القائد عبد الله أوجلان، قائلات: "لإخماد الثورة وكسر إرادة الشعوب"، مشددات في الوقت حينه على الاستمرار بكفاحهم لتحقيق حرية القائد أوجلان جسدياً".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA