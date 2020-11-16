مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

لفت فنانون كرد إلى أن إمعان الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في معاداة القضية الكردية ناجم عن الارتباط الوثيق بين الحزب والدولة التركية القائمة على إفناء مكونات المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور),

ملف

جهاز الباراستن كان هدفها حماية أمن ومصالح إسرائيل وإيران وقوى الاحتلال الأخرى، ومصالح عائلة البرزاني، ولم تكن لخدمة المصالح الوطنية لكرد، فغالبية المجموعات الثورية في شرق كردستان وأجزاء كردستان الأخرى تم تصفيتها من خلال هذا الجهاز.

تقرير

عادت محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة الأزمة السورية إلى الواجهة من جديد، فما بين اغتيالات تطال قوات الحكومة السورية وتحشيد للأخيرة باتجاه المحافظة التي انطلق منها مسار التسويات الروسية، يجري الحديث عن حرب نفوذ إقليمية عنوانها الرئيسي إبعاد إيران عن الحدود الإسرائيلية، فماذا يجري في الجنوب السوري؟

الشبيبة

أشارت شابات مدينة كوباني إلى أن هدفهن من حملة "لا للعنف ضد المرأة، لا لزواج القاصرات" هو إيصال رسالة إلى المجتمع للحد من هذه الظاهرة، وناشدن كافة الشابات الانضمام إلى الحملة. (مرفق بالفيديو والصور),

الشرق الأوسط

في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان، بدأ مواطنوه، الذين يمتلكون بعض المدخرات، في البحث عن طرق للهجرة أو العمل خارج البلاد، ومن هذه الطرق الاتجاه نحو تركيا، وشراء الشقق طمعًا بالجنسية، إلا أن العديد منهم وقع في فخ الاحتيال.

الثقافة والفن

لأول مرة في تاريخ الشعب الكردي يتم التدريس باللغة الكردية بشكل رسمي وأكاديمي في المدارس والمعاهد والجامعات، وقد تم تداولها بشكل رسمي في المجال السياسي والدبلوماسي، وذلك بفضل ثورة روج آفا التي أنقذت اللغة الكردية والشخصية الكردية من الصهر، وبالرغم من ذلك فإنها تتعرض لحملات تشويه من قبل بعض الذين ينفذون أجندات الدول المستعمرة. (مرفق بالفيديو والصور),

المرأة

رأت سياسيات ومثقفات أن السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان لا تصب إلا في مصلحة الدول المحتلة التي هدفها ألّا يتحد الكرد، وأن إهانة شخصية النساء المناضلات لا يعدّ من قيم ومبادئ الكرد الأصيلين. (مرفق بالفيديو والصور),

المجتمع والحياة

للموسم الثالث على التوالي يُحرم أهالي عفرين المهجرون أو المتبقون في عفرين من الاستفادة من محصول الزيتون، وبالتالي حرموا من أهم مصدر لمعيشتهم. (مرفق بالفيديو والصور),

تزداد معاناة مُهجّري سري كانيه في مدارس الإيواء بناحية تل تمر مع حلول فصل الشتاء في ظل تقاعس المنظمات عن تقديم مساعدات لهم بحجة أن المنطقة عسكرية. (مرفق بالفيديو والصور),

يسعى الطاقم الطبي وفريق التثقيف الصحي في ناحية الشدادي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا بين الأهالي، من خلال حملات التوعية والبروشورات التي تشرح خطورة الفيروس وطرق الوقاية منه. (مرفق بالفيديو والصور),

ANHA