مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-10-2021

-يشيع أهالي قامشلو اليوم جثمان الطبيب الشهيد نور الدين موسى الذي استشهد نتيجة صراع طويل مع المرض. وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في يومه 12. (مرفق بالصور والفيديو).

إذا كان النضال من أجل حرية كردستان اليوم يحقق مقاومة تاريخية متصاعدة، فالمؤكد أن هذا الأمر تحقق بفضل أولئك الذين رفعوا شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا".(مرفق بالصور والفيديو).

التحقت الشهيدة أمارا جودي مع 4 من رفاقها بقافلة شهداء الحرية، إثر هجوم للاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على منطقة ورخله. ودانت والدة الشهيدة أمارا صمت المجتمع الدولي والموقف المخزي من استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، المحظور استخدامها في مناطق والمباحة على الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

وُصفت مقاومة الشيخ مقصود بـ «بوطان الثانية»، في إشارة إلى المقاومة الجبارة التي أنتجتها جهود المرأة المكافحة وتكاتف المكونات وحققت النصر عبر حرب الشعب الثورية التي عززت المسؤولية والروح الوطنية أثناء المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر حقوقيو مقاطعة عفرين الصمت الدولي حيال استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي، ولفتوا إلى أن الاستخدام التركي المتواصل للأسلحة الكيماوية يستند إلى صمت المجتمع الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينطلق اليوم مؤتمر الكادحين في شمال وشرق سوريا، وذلك في قاعة سرم الثقافية في مدينة الحسكة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

في سياق هجمات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، يتم استهداف الأطفال بشكل أساسي في المناطق التي يشهن فيها حزب العدالة والتنمية هجماته الاحتلالية. (مرفق بالصور).

سياسة

شدد نائب رئيس أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي في باشور كردستان الدكتور، كاميران برواري على ضرورة أن يكون لحكومتي العراق وباشور (جنوب كردستان) الجديدتين موقفاً ضد الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وقوات الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي مقاطعة كوباني أن ما يقوم به المجلس الوطني الكردي هو خلق فتنة بين الأطراف الكردية خدمة لمصالح دولة الاحتلال التركي، مشددين على ضرورة التكاتف للوقوف في وجه الأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قبل 4 أعوام سلّم الحزب الديمقراطي الكردستاني كركوك إلى قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، قبل يوم واحد من تحرير قوات سوريا الديمقراطية لمدينة الرقة، في خطوة عزاها كاتب كردي إلى افتقار قوى باشور للمواقف الوطنية، داعيًا الشعب إلى مقاومة الخونة. (مرفق بالصور).

العالم

رغم المفاوضات المستمرة لإيجاد اتفاق ملزم يرضي جميع أطراف دول حوض النيل منذ ما يزيد عن 10 سنوات، إلا أن أزمة سد النهضة بقيت كأصعب الأزمات التي تهدد منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فإلى أين تسير التطورات؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أشار مزارعون من ريف دير الزور إلى تراجع زراعة محصول السمسم بعد الجفاف شبه التام لمياه نهر الفرات الذي أدى إلى تراجع المحاصيل التي كانت المورد الأساسي وسبيل عيش أكثر من90% من أهالي ريف دير الزور وحوض الفرات عمومًا، بالإضافة إلى فقدان الأنواع المحسنة من البذار والسماد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA