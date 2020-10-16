مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ ينظم مجلس سوريا الديمقراطية الندوة الحوارية التاسعة، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات"، الساعة الـ 09.30، في منتجع سيبان في ناحية كركي لكي في إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد اتحاد إيزيديي سوريا مؤتمره التأسيسي الأول، تحت شعار (بوحدتنا ستتحرر عفرين وسري كانيه)، في منتجع بيلسان في ناحية عامودا بإقليم الجزيرة، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يدلي أرمن مدينة قامشلو ببيان إلى الرأي العام، حول الحرب الدائرة بين أرمينا وأذربيجان، وأرسال تركيا المرتزقة السوريين إلى أرمينا، الساعة الـ 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي: "إن الإجراءات المطلوبة من أي أسرة سورية في مخيم الهول وتريد الخروج منه، بسيطة جداً"، ولخصها في إجراءين فقط. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-إن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع النازحين داخل الأراضي السورية يلقي بظلاله على القاطنين في مخيمات النزوح مع قدوم فصل الشتاء، وخصوصاً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي أغلق معبرها الوحيد المخصص لدخول المساعدات الأممية منذ مطلع كانون الثاني المنصرم. (مرفق بالصور).

سياسة

-رأى رئيس حزب سوريا المستقبل لفرع عفرين والشهباء، أنّ هناك جذوراً تاريخية لاحتلال كركوك، حيث خطّط لتكون المدينة مصدر توتر بين مكوّنات المنطقة، وأشار إلى أنّ تركيا وإيران لهما دور بارز فيما حدث، كما شبّه عمليات التغيير الديمغرافي ضد الكرد في كركوك بما يجري في المناطق التي تحتلّها تركيا في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر تركيا بدعم التصعيد في ليبيا رغم المساعي الدولية الحثيثة لحل الأزمة الليبية، إذا يرى مراقبون بأن أنقرة لا تزال تعلب دور المخرب وتبحث عن مصالحها في ليبيا، فيما أكدوا بأن أردوغان لا يمكن أن يخرج بالسياسة ودون ضغوطات من ليبيا. (مرفق بالصور).

كردستان

-تمثل كركوك، نموذجاً مصغراً للعراق في أسوء حالاته، فعلى الرغم من الغالبية الكردية إلا أنه توجد فيها مكونات عرقية وطائفية أخرى، وعانت التهميش على يد الحكومات المركزية، في حين فشلت الأحزاب الكردية في إدارتها، وهذا ما استغلته تركيا وإيران، فأصبحت المدينة ومعها البلاد تحت وطأة الصراع القومي والطائفي، فما هو الحل؟.(مرفق بالصور).

-أعرب القائم بأعمال ناحية سنوني في قضاء شنكال خوديدا جوكي عن رفضهم التام لما تم الاتفاق عليه ما بين حكومة بغداد وإقليم جنوب كردستان، مؤكداً على ضرورة قبول إرادة الإيزيديين والالتفات لها لإدارة شؤونهم بعد ما حل بهم عام 2014. (مرفق بالصور).

المرأة

-أدان عدد من الأمهات، الأربعاء، في مقاطعة قامشلو حملات الاعتقال الواسعة في باكور كردستان وتركيا بحق البرلمانيين والأمهات، وأشرن إلى أن تركيا من أكثر الدول التي تمارس العنف، وأكدن مساندتهن لمقاومة النساء. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-عملت بلدية الشعب في كوباني خلال الأعوام الأخيرة على إنجاز بعض المشاريع الكبيرة التي أنجز البعض منها، لكن بعضها استوفت الوقت المحدد لها ولم تنجز حتى اللحظة، وذلك نتيجة لحدوث عوامل عدة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA