مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-1-2022

ـ لليوم الـ104 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو)

في إطار حملة "حرية القائد هي حرية الشعوب" وتحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية" ينظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية فعالية المكتبة الجوالة على مستوى إقليم الجزيرة، تنطلق الفعالية من ساحة المرأة الحرة في ناحية عامودا، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة اجتماعاً جماهيراُ في صالة السياحي في ناحية تربه سبيه، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعاليات الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار في صالة مركز آرام تيكران في بلدة رميلان، (مرفق بالفيديو والصور).

تخرج دفعة جديدة من السوريين الراغبين في الخروج من مخيم الهول، من المخيم، في إطار استكمال تنفيذ قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الصادر في الـ 10 من تشرين الأول 2020 الماضي، الساعة الـ3 عصار. (مرفق بالصور والفيديو).

تنطلق في مدينة كوباني فعاليات خيمة المقاومة التي ستستمر لثلاثة أيام تنديدا بالهجمات التركية الأخيرة على كوباني وتأكيدا على المقاومة والتشبث بالأرض في وجهها، وذلك في الساعة 10:00 في ساحة الشهيد عكيد(مرفق بالصور والفيديو).

يقول أهالي إقليم عفرين "يجب إزالة صفة الإرهاب عن حزب العمال الكردستاني؛ لأن وجوده هو فقط من أجل تحرير الشعوب المضطهدة، ولأنه يعمل من أجل تأمين حقوق شعبه. إنّ إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب' هو من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط".(مرفق بالصور والفيديو)

حثّ المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان أحمي، شعب المنطقة إلى المزيد من الاعتماد على الانتاج المحلي لمواجهة الحصار الذي تفرضه قوى متعددة وبأساليب مختلفة ضد شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

كشف عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، باز عفرين، عن تحركات لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، وأكد أن قسد في حالة الجاهزية التامة للدفاع عن شعبها. (مرفق بالصور والفيديو)

ملف

يعد الطريق الدولي M4 من الطرق المهمة التي تربط مناطق إقليم الجزيرة بمناطق إقليم الفرات ومنبج وإقليم عفرين، ويربط كافة المناطق والمدن الرئيسة في سوريا ببعضها البعض، لذلك تسعى دولة الاحتلال التركي إلى قطع أوصال الأقاليم الثلاثة، وبسط نفوذها وتوسيع رقعة الأراضي التي تحتلها.

العالم

طالب الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن باتخاذ لهجة واضحة تجاه الملف السوري في ظل توسيع مظلة التطبيع معها، في حين تواجه هولير وضعاً كارثيّاً بسبب سوء تخطيط المشاريع العمرانية.

السياسة

تصب الخطوات التي تتخذها السلطات التونسية بحق الشخصيات الكبرى بحركة النهضة الإخوانية في سياق القضاء على الحركة التي أفسدت الحياة السياسية خلال عشر سنوات من حكمها للبلاد، ويرى محلل سياسي تونسي أن الحركة "لفظت أنفاسها سياسياً وبقي أن تكون أمام المحاكم قريباً".

المرأة

وجهت نساء من ناحية تل براك رسالة، بمناسبة الذكرى الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار، دعين فيها النساء إلى تنظيم أنفسهن وفق مبادئ وأسس مؤتمر ستار الذي يحارب من منظور نسائي الذهنية الذكورية التي حرمت المرأة من إرادتها وحريتها. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA