مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-يشيع أهالي الحسكة اليوم جثامين 3 شهداء من وحدات حماية الشعب في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها، أحمد اليوسف، إن الدولة التركية منذ بداية الأزمة السورية تحاول إيجاد الفرصة للتوسع على حساب الأراضي السورية، وأكد أن إرادة الشعب لا تُكسر ولا يمكن هزيمتها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكدت مكونات تل تمر من عرب وآشور وكرد أن تكاتف المكونات المنطقة هو عامل أساسي في المكتسبات التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وأشارت إلى أن الحفاظ على تلك المكتسبات يتطلب تعزيز تلاحم مكونات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقول أهالي القرى المحاذية لخطّ الجبهة في ريف منبج الشّمالي والغربي، إنّ قصف الاحتلال التّركيّ زعزع الأمن والاستقرار في المنطقة, فهو يستهدف المدنيّين صغيرهم وكبيرهم، مؤكّدين أنّهم لن يتركوا أرضهم وبيوتهم مهما حصل. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مهجرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشّهباء إنّ الصّمت الروسيّ تجاه هجمات الاحتلال التّركيّ هو بمثابة مؤامرة على مقاومة أهالي عفرين، مؤكّدين استمرار مقاومتهم حتّى تحرير عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي قرى شرق مقاطعة كوباني أن التشبث بالأرض والمقاومة والوقوف إلى جانب القوات العسكرية هو السبيل الوحيد للوصول إلى النصر. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمرّ حركة الشبيبة الثورية في الحسكة وقامشلو لليوم الخامس باعتصامها للتضامن مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركيّة، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تقام في نواحي مقاطعة قامشلو سلسلة فعاليات لاستذكار الذكرى السنوية الـ16 على تأسيس مؤتمر ستار و ذلك في تمام الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، إلى أنه من المقرر إطلاق المرحلة الثانية من حملة "لا للاحتلال والإبادة معا نحمي المرأة والحياة" في الـ 17 من شهر كانون الثاني الجاري، داعيةً جميع التنظيمات النسائية إلى الانضمام للحملة، للوقوف في وجه كافة الممارسات التي تحدث بحق المرأة، لتصعيد نضالها وحماية المكتسبات التي تحققت. (مرفق بالصور والفيديو).

-أعربت نساء عربيات، من الرقة ودير الزور، عن رفضهن للعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وطالبن برفعها عنه، وشددن على أن فكره منارة تستسقي منها نساء وشعوب الشرق الأوسط قاطبة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قبل سنواتٍ قليلة، كانت أصوات آلات النجارة تفزع السيدة تحرير أبو شاب، رويدًا رويدًا، وبمباركة أوضاع القطاع المعيشية الصعبة، ألفت السيدة هذه الأصوات المزعجة، بعد أن وجدت في مهنة النجارة سبيلًا لإعالة أسرتها، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وازدياد الحالة الاقتصادية صعوبة في قطاع غزة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-شارف مجفف الذرة على الانتهاء من تجفيف محاصيل مزارعي الرقة بعد أن بلغت الكمية المجففة حتى الآن نحو 20 ألف طن، وتم تسليم 1170 إيصال قبض إلى المزارعين، وتحويلهم إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-للمرة الأولى في مقاطعة الحسكة تزرع البطاطا، والمشرف على المشروع يؤكد نجاحها، وخطط لتوسيع المساحة المزروعة في الموسم المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA