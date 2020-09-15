مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة في مدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00. ضمن إطار حملة "كفى للاحتلال..... حان وقت حماية الثورة". (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد قوات الحماية الجوهرية- المرأة في شمال وشرق سوريا ـ كونفرانساً في بلدة رميلان، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مؤتمر ستار في اقليم عفرين كونفرانسه الثالث، وذلك في صالة ميتان بناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء. الساعة 9:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة المجتمع الديمقراطي مسيرة جماهيرية في حي الشيخ مقصود لدعم مقاومة حفتانين. الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وحركة الهلال الذهبي أمسية فنية في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني تزامنا مع حلول ذكرى هجمات داعش على المدينة ودعما لمقاومة حفتانين في الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي قرى ناحية شيراوا، القصف المستمر لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منازلهم، وقالوا: "الاحتلال يحاول إفراغ المنطقة ونحن لن نخرج".(مرفق بالصور والفيديو).

شبه ممثل قبيلة الشرابين في مقاطعة الحسكة، الاحتلال التركي والحكومة السورية بـ "المنشار" الذي يأكل من الطرفين، فلكل منهما أهداف ومخططات احتلالية واستعمارية من خلال زج العملاء لبث الفتن وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدًا أن العشائر العربية مقتنعة بالإدارة الذاتية وأبوابها مفتوحة للحوار، ولكل من يرغب المشاركة في تطويرها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

على الرغم من ضراوة المعارك التي خاضها المقاتلون العسكريون على جبهات كوباني أثناء صد هجوم داعش، إلا أن جبهة الأطباء كانت الأكثر اشتعالًا دون توقف؛ لإنقاذ حياة المدافعين عن المدينة، تحت غزارة القذائف والرصاص.

سياسة

أوضح طلعت يونس أن تركيا تستقطع الأراضي السورية وتضمها إلى تركيا والحكومة السورية لا تبدي أي موقف حيال ذلك، وأشار إلى أن فرض العملة التركية في المناطق المحتلة دليل على ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من السياسيين في مدينة حلب إنّ الحل الوحيد لمنع إطالة الأزمة السورية هو التكاتف والجلوس إلى طاولة حوار تقبل كافة الأطراف. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون في إقليم عفرين لجنة مناهضة التعذيب الأوربية إلى القيام بواجبها تجاه المعتقلين في إمرالي، وأشاروا إلى أن خرق القوانين وانتهاك حقوق المعتقلين من قبل تركيا يجري وسط صمت دولي. (مرفق بالصور والفيديو).

كثفت السلطات في باشور كردستان من استهداف المرأة، إذ اعتبرت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الكردستاني في مدينة السليمانية "أن الحزب الديمقراطي يتعامل مع المرأة وفق منظور دوني ويسعى إلى إنهاء دورها في المجتمع"، كما أشارت إلى أنه وبسبب سياسات الحزب الديمقراطي "اندلعت انتفاضة شعبية لن تنطفئ ضد الفساد والخيانة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال رئيس حزب الحرية والديمقراطي الإيزيدي عمر صالح إن إرادة الإيزيديين هي التي يجب أن تقرر مصير شنكال، فيما نوه أنه لا يمكن القبول أن تعود الأمور في شنكال لما كانت عليه قبل عام 2014، بينما أشار إلى أن تركيا تستمر بهجماتها على القضاء.

المرأة

طالبت أمهات مقاتلو ومقاتلات حركة التحرر الكردستاني" كريلا" ونساء ناحية ديرك في إقليم الجزيرة بالوحدة الوطنية في كردستان، وضرورة عودة حكومة باشور إلى صوابها والكف عن التمسك بحبل الخيانة والعار، وأكدن على عظمة مقاومة المرأة في وجه هجمات تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بعد مرور 4 سنوات على تحرير منبج وريفها من مرتزقة داعش، تشهد مدينة منبج في الفترة الأخيرة حركة نهوض عمراني كبير يرجعه الكثيرون إلى توفر الأمن والاستقرار في المدينة التي عانت على يد داعش لأعوام. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تعلم اللغة الكردية على يد أوصمان صبري، التقى بالقائد عبد الله أوجلان وكتب العديد من المقالات السياسية والأدبية، ومع انطلاق ثورة روج آفا وضع كافة كتاباته في خدمة وحدات حماية الشعب YPG. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA