مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15 -8-2021

يشارك أهالي نواحي ومناطق إقليم الجزيرة في احتفالات جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب. في أوقات وأماكن مختلفة (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش, الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي ناحية الدرباسية الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وأكدوا أنهم سيواصلون المقاومة والنضال من أجل حماية أرضهم والحفاظ على مكتسباتهم التي تحققت بدماء الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت عوائل الشهداء إن اختطاف مقاتلي الكريلا من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) يخدم الاحتلال التركي، وطالبوا بالكشف عن مصير مقاتلي الكريلا المختطفين. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب عضو الهيئة العامة لاتحاد محامي الرقة خالد الحسن بالاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية من قبل كل الدول ، وقال أن لإنجازات التي حققتها الإدارة من محاربة الإرهاب وتحقيق التعايش بين مختلف المكونات، وضعت العالم أمام واجب أخلاقي للاعتراف بها سياسياً. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

لا يزال الحل غائباً عن ملف درعا (جنوب سوريا) على الرغم من المساعي الروسية والتي شكك البعض في جديتها، فيما رأى مراقبون أن تركيا وباكستان من أبرز المستفيدين من سيطرة طالبان على أفغانستان.

الشرق الأوسط

قال عضو البرلمان في إيله عن حزب الشعوب الديمقراطية محمد رشدي ترياكي إن الدولة التركية تريد تحميل عبء الأزمة الاقتصادية والسياسية على المهاجرين في تركيا، مضيفًا أن الخطاب العنصري يمهد الطريق أمام زيادة الاعتداءات على اللاجئين.

السياسة

صرح الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S جمال شيخ باقي، أنهم لم يكونوا يتوقعون أن تكبر حركة الحرية بهذا القدر بعد 15آب 1984، وقال "لو قمنا بتحليل حركة الحرية بشكل جيد في ذلك اليوم لكانت دخلت مرحلة جديدة" (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

أشار الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج وريفها أحمد اليوسف أنه بعد تحرير مدينة منبج من يد داعش بدأت المدينة باستعادة ملامحها الأساسية من الناحية الثقافية وعاد النشاط الثقافي إلى الواجهة ببروز بعض المثقفين في منبج، والانفتاح على الحوار والنقاش وطرح لآراء والأفكار وحرية التعبير. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA