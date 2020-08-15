مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات التي ستقام بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة منبج، ومن بينها تكريم المجلس العسكري, وعوائل الشهداء, دار الجرحى. (مرفق بالصور والفيديو).

-سدَ تحرير منبج الطريق أمام تحكم تركيا في العمق السوري بذراعها المتمثل بداعش، في عملية تشاركية بين المكونات الذين نجحوا في انتزاع المدينة من السياسات الإقليمية الخبيثة، وبناء نظامٍ ديمقراطي تشاركي تعددي في ظل التهديدات التركية المتكررة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أدان أهالي ناحية عين عيسى التعديات التركية المستمرة على منطقتهم، وطالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لها بعد استهداف منازل وممتلكات الاهالي في محيط الناحية في الفترة الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-ناشد عدد من أهالي مقاطعة عفرين المُهجّرين إلى مقاطعة الشهباء حكومة إقليم كردستان بأن تبدي موقفًا وطنيًّا حيال ما تتعرض له أراضيها من انتهاكات من قبل جيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أدت المرأة المنبجية دورها الفعال في التنظيم والتوعية وشاركت في المؤسسات والمجالس الإدارية حتى الرئاسة المشتركة، 4 أعوام من السعي إلى التطوير الفكري وما يزال مستمرًا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يعدّ الفن التشكيلي الحسّ الثقافي الأجمل الذي يجمع أحيانًا بين الطبيعة والإنسان، وبين الإنسان والماورائيات، حيث يلجأ الفنان التشكيلي إلى رسم لوحات بهدف إيصال رسائل غامضة للبعض ومفهومة للبعض الآخر من خلال لوحاته. (مرفق بالصور والفيديو).

-بالتعاون بين مركز الثقافة والفن ولجنة الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها وبعد عمل متواصل مدة 4 أشهر، تم إعداد فيديو كليب يهدف إلى إظهار الحياة التشاركية بين المكونات في المنطقة، وإظهار تاريخ المدينة وتراثها المتنوع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأت لجنة الزراعة والمزارعين في مقاطعة الشهباء بزراعة المحاصيل الخريفية في القرى وبلدات المقاطعة في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها بسبب تفشي وباء كورونا في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-شرعت إدارة مخيم المحمودلي بتجهيز مركز للحجر الصحي داخل المخيم، متخذةً عدة إجراءات احترازية من شأنها تعزيز السلامة الصحية داخل المخيم الذي يضم 8 آلاف نسمة، في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ضمن مناطق الإدارة الذاتية إلى 171 حالة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA