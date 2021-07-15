مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-7-2021

-تفتتح المدرسة الكروية في مدينة ديرك بمشاركة نخبة من المشرفين والمدربين الرياضيين لتأهيل جيل رياضي محترف في شمال وشرق سوريا، وذلك في ملعب كورنيش المغلق، الساعة10:00 صباحًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا نتائج الثانوية العامة بفرعيها، الثانوية العامة والصناعية، الساعة الـ10:00 صباحًا.(مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم المؤتمر القومي الكردستاني ندوة يلقيها العضو والمحاضر السياسي، صالح كدو، تحت شعار" الحركة الكردية بين اخفاقات الماضي واستحقاقات الحاضر"، وذلك في صالة زانا في مدينة قامشلو، الساعة الـ05:30 مساءً.(مرفق بالصور والفيديو).

-"المساعدات عبر معبر باب الهوى سراب كنا نراه ولا نحصل عليه" هكذا وصف نازحو إدلب في مخيم أبو قبيع غرب الرقة، قرار تمديد فتح معبر باب الهوى، مطالبين مجلس الأمن بإعادة النظر فيه، واعتبروه مسيّساً ومجحفاً بحق الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-حذر مقاتل إدلبي في صفوف قسد السوريين الذين ينضمون إلى مرتزقة الاحتلال التركي من الوقوع في الفخ التركي الذي يغريهم بالمال مقابل تغيير هويتهم وثقافتهم ومبادئهم، وناشدهم للانضمام إلى قسد للدفاع عن وحدة سوريا وشعبها والوقوف في وجه الاحتلال وتحرير أرضهم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-"بين جدران السجن، كان أمامنا خياران، إما أن نقاوم ضد القمع والاضطهاد، أو أن نقبل الاستسلام ونرى كيف يتم القضاء على الشعب والثورة. في مثل هذه الظروف تصاعدت المقاومة في سجن آمد"، بهذه الكلمات تحدث السياسي الكردي كمال أكتاش عن ظروف مقاومة 14 تموز، وهو أحد المشاركين في تلك المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حذّر المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي من أن داعش وقوى إقليمية تستغل التبعات الاقتصادية لإغلاق معبر تل كوجر، ولكنه أكد في ذات الوقت أن مناطق شمال وشرق سوريا ستعتمد على إمكاناتها الذاتية لتجاوز القرار الأممي الجائر. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت سياسية كردية أن القوى الدولية التي تآمرت في أسر القائد أوجلان شريكة لتركيا في تشديد العزلة، مؤكدة أن تركيا لا ترغب أن يخرج أي مقترح من إمرالي من شأنه توجيه الشعب لذلك تشدد العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-حذّر عضو المجلس الرئاسي في مسد مرعي الشبلي من مغبة التهاون مع ملف مرتزقة داعش، ومؤكداً على ضرورة اتخاذ قرار دولي موحد مفاده تأسيس محكمة دولية وبناء مراكز لإعادة التأهيل التي اعتبرها درهم وقاية أمام الخطر المحدق الذي ينتظر العالم في حال تمكن من إعادة تنظيم نفسه بالتزامن مع التحديات العسكرية التي تواجه الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تقول المرأة الأممية نوجين دريا عن انطباعاتها حول ثورة المرأة في روج آفا: "رأيت هنا أكثر مما توقعت. بعد نشر بذور حرية المرأة هنا، بات تحقيق كونفدرالية المرأة الديمقراطية في العالم قريباً".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت نساء دير الزور أنه مع مسيرة نضال المرأة وازياد مكتسباتها ازداد العنف ضدها، مؤكدة أن جرائم قتل النساء تهدف لإخماد ثورة المرأة وطالبن بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يبدو أن المحق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار غير مستعد للتهاون في عمله. فالرجل يمضي بكل حزم تحت سقف القانون، رافضاً كل ما يجب رفضه للحفاظ على سرية التحقيقات اللازمة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد صيغة مناسبة للعمل الاجتماعي، طبقت أحياء وقرى في إقليم الجزيرة مبدأ المشروع الجماعي، وذلك بشراء مولدات "أمبيرات"، وتوفير الكهرباء لمنازلهم، وذلك بتنظيم من الكومينات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA