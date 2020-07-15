مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تقام في عدة مدن ونواحي بشمال وشرق سوريا مسيرات وفعاليات مختلفة لاستذكار شهداء مقاومة 14 تموز في سجون الفاشية التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول في مقاطعة الحسكة في مطعم طيفور بمدينة الحسكة الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-أشار نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي إلى أن 30 ألف شخص قصدوا المناطق الآمنة التي تديرها الإدارة الذاتية، هربًا من جرائم الاحتلال التركي في كري سبي المحتلة خلال الشهرين الأخيرين، لافتًا إلى أن الصمت الدولي على جرائم وانتهاكات المحتل لن يجرّ على تلك المناطق سوى المزيد من التهجير. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-وقّعت إيران والحكومة السورية اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري، تتضمن تطوير أنظمة الدفاع الجوية السورية في ظل استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا، وذلك بعد أيام من عقد اجتماع جديد لضامني أستانا، فماذا تعني هذه الاتفاقية وما هي دلالات التوقيت؟.(مرفق بالصور).

-يستمر التصعيد المتقطع في إدلب السورية، وكان آخره الانفجار الذي استهدف الدورية الروسية – التركية المشتركة وما تلاه من قصف للطيران الروسي على الرغم من كثرة المشاورات بين الطرفين، وسط تشابك الملفات المشتركة بينهم، من إدلب إلى شمال وشرق سوريا وصولًا إلى ليبيا، فإلى أين تتجه الأحداث؟(مرفق بالصور).

سياسة

-رأت رئيسة مكتب تنظيم المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع الحسكة، أن وحدة الأحزاب السياسية وبالتعاون مع شعوب المنطقة هي الحل الوحيد للتصدي وإيقاف كافة هجمات الاحتلال التركي، وستكون حتمًا حلًّا للأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت نائبة الرّئاسة المشتركة في المجلس التنفيذيّ للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا إنّ قرار فتح معبر باب الهوى الحدودي لإدخال مساعدات إلى السوريين مُسيّس، ويهدف لإنعاش الفصائل الإرهابية، مشكّكةً بنيّات من يحارب السوريين بكافّة السبل أن يمدّ العون ويكون وسيطاً لإيصال المساعدات لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تستمر أعمال الندوة الحوارية التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية والتي انطلقت تحت شعار" حرب الشعب الثورية ضمانة الحياة الحرة"، في صالة جيايي كرمينج بناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء في تمام الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة حلب محاضر تحت عنوان "المرأة والمشاركة السياسية" الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

-نددت ناشطات سياسيات في مدينة حلب بسياسات المحتل التركي، وأشرن إلى أن هجماته لن تؤثر في نضال المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ما زال المجتمع الكردي يحافظ على العديد من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تعزز علاقة أفراد المجتمع مع بعضهم، كما تعزز علاقة المجتمع مع البيئة والطبيعة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى لجنة التربية والتعليم في مدينة الطبقة إلى تحسين آلية سير العملية التربوية وتطويرها، ضمن الاستعدادات للعام الدراسي القادم الذي سيشهد تطبيق مناهج جديدة وضعتها هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا، وزيادة في عدد المدارس إلى جانب افتتاح دورات تدريبية بهدف تطوير المعلمين وإكسابهم خبرات جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعاني بلدة الشعفة الواقعة إلى الشرق من بلدة هجين في الريف الشرقي لدير الزور من نقص الخدمات فيها، وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي، والبلدية تطالب مجلس دير الزور المدني بتقديم المعدات اللازمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA