مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-6-2021

- تقوم المؤسّسات السريانية في مقاطعة قامشلو بإحياء الذكرى الـ 106 لمجرزة سيفو، تحت شعار "صرخة شعب أصيل"، الساعة 19:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تخرج حركة الشبيبة الثورية في مدينة ديرك في مسيرة مشاعل ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، في قرجوخ، الساعة 18:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- على الرغم من التحشيد العسكري والاستهدافات المتبادلة بين قوات حكومة دمشق المدعومة بالطائرات الروسية من جهة وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة أخرى، والحديث عن عملية عسكرية لقوات حكومة دمشق، إلا أن الباحث السوري أحمد الدرزي استبعد عملية كبيرة، وقال إن المقصود الأول من هذه العملية هو رسائل سياسية تهديدية للرئيس التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعتبر إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بنماذج أسئلة موحدة في إقليم الجزيرة خطوة تاريخية، الطلاب الذين تقدموا للامتحانات عبروا عن سعادتهم وفخرهم بالدراسة باللغة الأم والتقدم للامتحانات. (مرفق بالصور والفيديو).

- وصف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني آرام حنا ما ترتكبه تركيا ومرتزقتها من جرائم في شمال شرق سوريا عامة وريف تل تمر بشكل خاص باستمرار مجازر السيفو التي ارتكبتها العثمانية قبل 106 أعوام بحق السريان وعموم شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- حث الرئيس المشترك للحزب الجمهوري الكردستاني، محمد أحمد، الشعب الكردي والكردستاني على الانتفاض في وجه الاحتلال التركي، مؤكدًا أن "الدولة التركية تريد القضاء على الحركة الوطنية الكردستانية بكاملها بما فيها حكومة إقليم باشور كردستان"، مؤكداً ان المعركة في مناطق الدفاع المشروع هي معركة كردستان ضد اردوغان وعصاباته. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- وصف الرئيس المشترك لـ PYD في مقاطعة الحسكة مصطفى أحمد إقدام سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني على اعتقال ممثلي حزبهم وممثلي الإدارة الذاتية بأنه استكمال لسياسات الإبادة السياسية التي تتبعها تركيا وحلفاؤها ضد الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل إلى أن الكريلا تقاوم الناتو وليس تركيا فقط، ودعا القوى الكردية لتوحيد صفوفها والتفكير بشكل استراتيجي، وحذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من نهاية وشيكة في حال واصل تواطؤه مع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت إلهام أحمد أن دولة الاحتلال التركي أرادت قبل عقد اجتماع الناتو خلق مؤامرة جديد عبر قصف مدينة عفرين، ولكنها لم تنجح، وقالت: "تركيا ترغب في استغلال موضوعي أحداث منبج وقصف عفرين لإعادة طرح مشروع (المنطقة الآمنة) في اجتماع الناتو، ولكن حساباتها لن تكون كما تتوقع".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA