مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ توزع هيئة التربية والتعليم شهادات العام الدراسي للعام 2019/2020 على طلبة ناحية تربه سبيه، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-بيّن جمال شيخ باقي أن المرحلة الثانية من المباحثات الكردية- الكردية لم تبدأ بمناقشة القضايا الأساسية، بسبب "ظهور بعض المشاكل من طرف المجلس الوطني الكردي"، وأكد أن تحقيق الوحدة الوطنية الكردية سيكون له نتائج إيجابية على الإدارة الذاتية وكافة مكونات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح رئيس دائرة الإفتاء في ناحية الشدادي، أنه يجب محاسبة تركيا على الجرائم التي ترتكبها باسم الإسلام في شمال وشرق سوريا، واستغلالها عاطفة الإنسان وفطرته الدينية لتشويه الدين الإسلامي. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-بتاريخ 28 شباط عام 1986 قُتل رئيس وزراء السويد أولف بالمه وزوجته جرّاء هجوم مسلّح تعرّضا له أثناء خروجهما من إحدى صالات السينما، وفيما بعد بدأت سلسلة اعتقالات بحقّ الكرد، ولكن وبعد مرور 34 عاماً ظهرت الحقيقة. فمن هم القتلة الحقيقيّون؟ ولماذا تعرّض الكرد لهذه المؤامرة؟ وما هو المطلوب من الكرد من الآن فصاعداً؟(مرفق بالصور).

العالم

-قال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني المهندس أشرف السماني إن أي حديث عن معالجات سياسية لقضية سد النهضة بوساطة سياسية، لن يحل تلك المشاكل، لأنها مشاكل فنية في المقام الأول ويجب أن تراعي مصالح الدول الثلاث. (مرفق بالصور).

المرأة

-أوضحت ناشطة مدنية أن جرائم العنف ضد المرأة في تركيا على يد حزب العدالة والتنمية تضعها في مقدمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وقالت "تركيا ترى في وجود المرأة في مراكز القرار تهديداً لدكتاتوريتها".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يوماً بعد يوم تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً في مخيمات النازحين المنتشرة في الرقة، وتضاعفت معاناة النازحين خاصّةً بعد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا حالياً، في وقت اختفت فيه مساعدات المنظّمات الإنسانية للنازحين. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدعم وإشراف هيئة البلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدأت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني بأعمال مشروع تزفيت طريق أبيض الواصل بين إقليمي الجزيرة والرقة وبكلفة تقدر بـ 6 مليار ليرة سورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-في عين عيسى التي تتعرّض لهجمات جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته تقاوم الأم إلى جانب ابنها ضمن صفوف ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا للدفاع عن شعبهما ومدينتهما. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA