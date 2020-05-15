مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-طالبت الإدارة الذاتية لإقليم عفرين المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال التركي بحق مقاطعة عفرين المحتلة ومنع تركيا من اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية موضحة أن الانتهاكات تحصل والحكومة السورية صامتة(مرفق بالصور والفيديو).

-لا يمكن النظر إلى الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات الحكومة السورية في إدلب، بعيداً عن التصريحات الروسية واستمرار تركيا بإرسال المعدات العسكرية والجنود إلى الأراضي السورية التي تحتلها(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي مدينة الحسكة بمشاركة كافة الأطراف السياسية في مبادرة وحدة الصف الكردي, للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في خدمة القضية الكردية(مرفق بالصور والفيديو).

-قال توفيق حمو، أحد رجال الدين من مقاطعة كوباني بأن "دولة الاحتلال التركي تتخذ من الدين عباءة لها في قتل شعوب المنطقة، وترى في هدر دماء الأبرياء سلاماً لتاريخها الأسود المليء بالجرائم"(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بعد تعرض الكرد في سوريا عبر عقود لسياسات القمع ومحاولات الإبادة والصهر في بوتقة المجتمع العربي, إلا أنه مع بداية الثورة استطاع الكرد تطوير اللغة الكردية وخلال سنوات قليلة قطعوا أشواطاً كبيرة على طريق التطور(مرفق بالصور).

السياسة

-قال سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري فوزي شنكالي إن النقاش حول وثيقة أو رؤية سياسة كردية لا يكون بين طرفين فقط، لأن هناك أحزاباً ومؤسسات أخرى يجب أن تشارك في هذه النقاشات، معتبراً أن أي اتفاق بين طرفين فقط سيكون ناقصاً ومعرضاً للتهديدات(مرفق بالصور والفيديو).

-قالت العضوة في مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية (حلب)، فاطمة حسينو إن التفاهمات الأمريكية الروسية تسير في اتجاه إقصاء كافة الأطراف، وتقاسم النفوذ، للتمهيد لوضع أسس لإنهاء الأزمة بطريقة مغايرة لتطلعات الشعب السوري، مؤكدةً أنهم سيواصلون استكمال مشروعهم الذي يلبي طموح المكونات السورية دون إقصاء(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يوماً بعد يوم تتزايد حدّة أزمة سدّ النهضة في ظلّ عدم وجود توافق نهائي بين أطراف الأزمة الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا) وذلك على الرّغم من جولات عديدة من المفاوضات على مدار 5 أعوام. (مرفق بالصور والفيديو).

-يحيي الفلسطينيون يوم الجمعة 15 أيار/مايو الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني، في وقتٍ تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى سيادتها(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات الذي تتلاعب فيه الدولة التركية، إلى حدوث كارثة قد تطال توفير مياه الشرب لسكان مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب انخفاض ساعات توليد التيار الكهربائي وتهديد الإنتاج المحلي من الأراضي الزراعية على ضفاف النهر(مرفق بالصور والفيديو).

-يعدّ القطن من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سوريا نظراً للأهمية التي يحظى بها عالمياً والتي جعلته يكسب لقب "الذهب الأبيض" وعلى الرغم من الاهتمام الذي حظيت به زراعة القطن في سوريا إلا أن كميات الإنتاج شهدت تراجعاً كبيراً بعد بدء الأزمة(مرفق بالصور والفيديو).

-تمكّن قسم الإنارة التّابع لبلدية الشّعب في الرّقّة من إنارة أكثر من نصف المدينة، وانطلق من الشّوارع الرّئيسية لينتقل بعدها إلى أحياء المدينة(مرفق بالصور والفيديو).

-اتخذت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو عدّة تدابير لحل مشكلة نقص المياه في المدينة خلال فصل الصيف، منها دعم مضخات المياه وتزويدها بمجموعات توليد الطاقة الكهربائية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA