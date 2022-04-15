مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-4-2022

-يحتفل المكون الكلداني في ديرك بعيد القيامة "اليوم العظيم ", وذلك في كنيسة مارجرجس في تمام الساعة 05:00 مساء ( مرفق بالصور والفيديو ).

تربى المقاتل أحمد خلف على تحمّل المسؤولية منذ نعومة أظفاره، فحمل على عاتقه مسؤولية أسرته، ومن ثم وطنه إلى أن أوفى بعهده وارتقى شهيداً، وخلّد اسمه في صفحات التاريخ باستشهاده في حملة "مطرقة الشعوب".( مرفق بالصور والفيديو ).

بين الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، أن السياسات التي تمارس من قبل حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي لإفراغ المنطقة من السكان باءت بالفشل نتيجة الوعي الشعبي وإصرار الأهالي على المقاومة والصمود في وجه جميع سياسات الإبادة. ( مرفق بالصور والفيديو ).

بالتزامن مع حشدها العسكري الكبير، وعلى عكس ما كانت تروّج له أنقرة؛ حوّلت دولة الاحتلال التركي وحلفاؤها المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا، عقب احتلالها، إلى ثكنات عسكرية كبيرة في إطار مخططات عدوانية مستقبلية. ( مرفق بالصور والفيديو ).

تعرض خط تل تمر وزركان خلال الأربعة أشهر الماضية للقصف مئات المرات، إذ تم استهداف المؤسسات ومنازل المواطنين. مما أسفر عن حالات استشهاد ووقوع إصابات، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمنطقة. ( مرفق بالصور والفيديو ).

يتجدد الاقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر في المناطق المحتلة من سوريا، يدفع ثمنها المدنيون، وسط انفلات أمني وعدم وجود رقيب أو حسيب، وفي هذا السياق، يؤكد رئيس منظمة كرد بلا حدود، كادار بيري أن سياسات المحتل الطامعة في تغيير ديمغرافية المنطقة وضمها إلى أراضيه هي من تقف وراء حالة الفوضى والفلتان الأمني المستمر. ( مرفق بالصور).

قال أهالي ناحيتي تربه سبيه وكركي لكي إن بناء الجدار العازل بين روج آفا وشنكال يهدف إلى ضرب المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشعوب، وهو مشروع لإبادة الشعب الكردي، وإن الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني هما اللذان يقفان خلف هذا المشروع. ( مرفق بالصور والفيديو ).

أكد حقوقيون من دير الزور أن "التسويات" التي تعمل عليها حكومة دمشق هي مؤامرة لتغطية الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب السوري، مؤكدين أن أبناء دير الزور لن ينخدعوا بمثل هذه المكيدة. ( مرفق بالصور والفيديو ).

اعتبر مواطنون من المكون العربي في ناحية تربه سبيه أن حرية القائد أوجلان هي حريتهم، لأنه يمثل تطلعاتهم ورغباتهم في بناء مجتمع ديمقراطي حر، داعين للنضال بوتيرة أعلى من أجل تحريره جسدياً. ( مرفق بالصور والفيديو ).

كردستان

أسئلة كثير ترد في أذهان الشعب الكردي والكردستاني، ماهي أولويات الحكام في العائلة البرزانية؟ لماذا الحكام في عائلة البرزاني ينفقون عشرات المليارات الدولارات في أمريكا وأوروبا وتركيا في حين يتضور شعب جنوب كردستان جوعاً؟ لماذا لا يهتمون إذا قتل أو جاع الشعب أو حتى أن ترك البلد؟( مرفق بالصور والفيديو ).

سياسة

أكد لقمان أحمي أن ممارسات حكومة دمشق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ليست بالجديدة ولم تنتج عنها نتائج إيجابية وهذا التصرف يعتبر من جرائم الحرب، مشيراً "على حكومة دمشق أن تتجه للحوار السوري-السوري وتحل الأزمة السورية وتترك أساليب حصار الشعب وتجويعه".( مرفق بالصور والفيديو ).

منذ اليوم الأول للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، كان الملف السوري عامة ومنطقة شمال وشرق سوريا خاصة، حاضراً بشكل مباشر أو غير مباشر على طاولة نقاش أبرز الدول المتأثرة بالتصعيد هناك. إن كان على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري. فما هي التأثيرات؟ ( مرفق بالصور والفيديو ).

العالم

توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة، التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدته 46 شهراً، مع طلب الحصول على 2.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يناهز 3 مليارات دولار، وسط تحذيرات من أن يكون الاتفاق رهناً كاملاً للبلد.

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيب أكثر من 50 آخرين في مواجهات غير مسبوقة اندلعت خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة في الضفة الغربية. فيما يرى مراقبون أن المواجهات هي بوادر تصعيد واسع في ظل تزايد حالة التوتر في مدينة القدس.

المجتمع والحياة

أشاد أهالي مقاطعتي قامشلو والحسكة بحملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ولكنهم أوضحوا ان الحملة لن تحقق النتائج المرجوة بدون مشاركة شعبية فعالة. ( مرفق بالصور والفيديو ).

ANHA