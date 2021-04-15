مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-4-2021

- دعا المدير الإداري لمركز جيان كوفيد - 19في مدينة قامشلو الأهالي إلى الابتعاد عن التجمعات واتخاذ التدابير الوقائية ضد كورونا في وقت تتزايد فيه أعداد الوفيات جراء الفيروس القاتل.(مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر أهالي مدينة قامشلو من أنّ عدم تقيّد بعض المتهاونين بالتدابير الوقائية أمام الأفران وفي المرافق العامة سينعكس سلبًا على الجميع وستصعب إمكانية الحد من تفشّي الفيروس، مشددين على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا جبرائيل مصطفى، إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الجرائم في عفرين، مشدداً على أن الجرائم التي تحدث في المدينة المحتلة تجاوزت منطق جرائم الحرب واللاإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مُهجّرو مقاطعة عفرين المحتلة الموجودون في مقاطعة الشهباء، أنهم لا يعلقون أية آمال على القوات الروسية، لافتين إلى أنهم يؤمنون بقوتهم الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت عضوات مجلس المرأة في هجين أنّ محاكمة جيجك كوباني غير قانونية، وأكدن تضامنهن مع جيجك وجميع النساء المضطهدات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أشار عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، مرعي الشبلي، إلى أنّ الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يلقي بظلاله على مناطق النفوذ التركي الروسي بإدلب، مؤكدًا استغلال تركيا لهذا الصراع لكسب تنازلات من الغرب. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال سياسيون كرد إنّ القائد عبدالله أوجلان خلّص الشعب الكردي من الفناء، منوّهين في الوقت نفسه إلى ضرورة تصعيد النضال لرفع العزلة عنه وإطلاق سراحه. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تجدد الحديث عن مصير القوات الأمريكية في العراق وذلك خلال الجولة الأخيرة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن، ما أثار تساؤلات عديدة حول سياسة واشنطن في العراق، وإذا ما كانت تنوي الانسحاب فعلًا؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يشرف أحد أهالي عفرين المُهجّرين إلى الشهباء على مشروع صغير لزراعة مشاتل الأشجار ونباتات الزينة، ويساهم في تعزيز ثقافة الزراعة بين الأهالي، كما يؤمن معيشة أسرته. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الإدارية في مشفى الشهيد خبات إنهم افتتحوا مركزًا خاصًّا لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وطالبت المواطنين بالالتزام بقواعد الحظر الكلي واتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA