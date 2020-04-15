مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-الأربعاء يوم فاضل، خلقه الملك فخر الدّين من العشق والقلب، لم يعرف للراحة والغفلة معنى حينها، فالأربعاء يوم بدون حساب، وهذا الجواب جاء من الملائكة، تُفتح فيه أبواب الخير من الشّروق إلى الغروب. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عضو في لجنة "سوريون من أجل المعتقلين والمختطفين" أن اللجنة تتواصل مع عدة منظمات للبحث في ملف المعتقلين والمختطفين، وأكد وجود استعداد أممي للتعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني المتخصص في الشؤون العربية والدولية، محمود طاهر إن تركيا تستعد للسيطرة على موانئ اليمن بعد تمكين الإخوان المسلمين الذين يسعون الآن لاستبدال التحالف العربي بتركيا. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-بدأ أصحاب الحصادات بصيانة وتجهيز حصاداتهم في مقاطعة الشهباء, تحضيراً لموسم الحصاد, وعلى الرغم من الصعوبات في تأمين قطع الغيار بسبب الحصار، فمن المتوقع أن تبدأ عملية الحصاد منتصف أيار/مايو المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

-مخالفات التموين في الحسكة لم تمنع التجار والباعة من استغلال الأهالي في ظل حظر التجوال المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا, وسط مطالبات بإعفاء الأهالي من آجار المنازل والمحال أسوة بالمبادرات التي ظهرت في مدن مقاطعة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا مواطنون من مدينة الحسكة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وحظر التجوال موضحين أن الوقاية أفضل بكثير من أي دواء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA