مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-3-2022

- ينظم مجلس سوريا الديمقراطية مهرجاناً خطابياً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 11 للأزمة السورية، تحت شعار" الثورة مستمرة حتى إنهاء الاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة"، وذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 11:00 صباحاً. ( مرفق بالصور والفيديو).

- تحتفل حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، بمناسبة حلول عيد النوروز، وذلك في تمام الساعة الـ 16:00.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني احتفالية تحت شعار "نوروز الأطفال" وذلك في الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في مدينة منبج تحت شعار "واقع الثورة السورية وأسباب تحول المشهد من الصراع في سوريا إلى صراع على سوريا".( مرفق بالصور والفيديو).

انضم إلى حملة "مطرقة الشعوب" رغم أنه كان في إجازة؛ ليساند شقيقه وأصدقاءه في القوات العسكرية من أجل حماية مدينته وشعبها من إرهاب مرتزقة داعش، وعبّرت عائلة الشهيد سامي يوسف عن فخرها بشهادة ابنها. ( مرفق بالصور والفيديو).

أكد إداريون في مؤسسات الثقافة في إقليم الفرات أن الهدف من وضع اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" هو التحكم بالمنطقة وتسهيل السيطرة عليها، لأن الحزب يشكل عائقاً أمام المشاريع الاستعمارية. ( مرفق بالصور والفيديو).

ملف

أحد عشر عاماً وخريطة الصراع في سوريا تتغير كمسلسل درامي أجزاؤه غير محددة. حكومة تسعى بشتى الوسائل إلى البقاء في الحكم، ومجموعة مرتهنة للخارج أصبحت بيدقاً للقتال من أجل مصالح تركيا في مختلف أصقاع العالم. مسارات ومفاوضات ومباحثات بين الخصوم والحلفاء لمناقشة مصالحهم، ولكن وسط هذا الظلام الدامس تمثل مناطق شمال وشرق سوريا بقعة الضوء المنيرة. ( مرفق بالصور).

سياسة

قال خبراء إن روسيا والناتو لن ينخرطا في صراع مباشر على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، واستبعد الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمينوف، "احتلال" أوكرانيا من قبل روسيا، لكن الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي، ماكسيميليان هيس، حذر من خطورة الوضع، وقال إن للأخطاء "عواقب وخيمة". (مرفق بالصور).

تحليل

لطالما بقي الإيزيديون في نظر الغرباء عنهم مجموعة دينية لا يعلمون عنها الكثير وكثرت الأقاويل التي نسجت بحقهم بعضها كانت سبباً في فرمانات(مجازر) تعرضوا لها وتسببت في قتل الكثير منهم وتهجيرهم والأخرى كانت ذات طابع مدافع عنهم وعن معتقدهم. ( مرفق بالصور).

كردستان

اعتبر برادوست ميتاني أن مجازر الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة الكيماوية في جبال كردستان ضد الكريلا، لا تختلف عن مجزرة حلبجة، مؤكداً أن القوة الدفاعية هي الحل الأمثل لإيقاف المجازر. ( مرفق بالصور).

قال المحلل السياسي نياز حاميد إنّ زيارة رئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان البرزاني إلى تركيا هي لتحقيق عدة أهداف؛ في مقدمتها استيلاء تركيا على غاز جنوب كردستان في ظل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، ومعاداة القضية الكردية. ( مرفق بالصور).

ANHA