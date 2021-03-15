مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-3-2021

- ينظّم مجلس حزب سوريا المستقبل مسيرات ووقفات احتجاجية ويدلي ببيان، في مدن (الرقة، منبج، حلب، الحسكة) لمرور عقد من عمر الثورة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مكتب العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني مراسم إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الرفيق عمر علوش، (مرفق بالصور والفيديو).

- اعترف عميل جنّدته المخابرات التركية بتزويد الأخيرة بإحداثيات 4 مواقع عسكرية ومدنية وتحركات قياديين في روج آفا، وإدخال مرتزقة نفذوا تفجيرات ضمن مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- لم يكن 16 آذار 1988 يومًا عاديًّا يمر على مدينة حلبجة الكردية في باشور(جنوب كردستان)، لقد سُلبت أحلام وطموحات الرجال والنساء في المدينة وسلبت طفولة أطفالها، نتيجة الشقاق والتشرذم والاصطفاف الخاطئ بين القوى الكردية هناك، ووحدهم أبناء حلبجة دفعوا الضريبة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشادت أسر الشهداء بمقاومة المضربين عن الطعام في سجون التركية، ولفتوا إلى أن تحرير القائد أصبح مطلبًا رئيسًا، وقالوا: "منع وصول أفكار القائد كان سببًا لدمار الشرق الأوسط".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات أحمد شيخو، إن زيارة نصر الحريري إلى باشور كردستان جاءت لضرب الوحدة الكردية، مشيراً إلى أن مجمل الزيارة جرت تحت عناوين تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، حسن مصطفى، أن التدخلات الخارجية من قبل الدول المتصارعة على الأرض السورية هي التي أطالت أمد الأزمة السورية، وأنها تعمل على تصفية حساباتها على هذه الأرض، مبينًا أنه لا يمكن حل الأزمة السورية بدون الرجوع إلى قرار جنيف 2254 الذي طُرح منذ بداية الأزمة السورية. مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- دخلت الحرب في سوريا عامها الحادي عشر، أزمة بدأت كانتفاضة شعبية محلية لكن سرعان ما تحولت إلى أزمة وصراع بالوكالة تعدد فيه اللاعبون داخل البلاد وخارجها، ودفعت نصف سكان البلاد إلى الفرار بينما لا يزال الآخرون يواجهون مستقبلهم الغامض وسط استمرار الحرب بين الاصلاء. (مرفق بالصور).

- أثار إعلان روسيا عن اتفاق مع تركيا وقطر حول تشكيل مسار جديد بشأن سوريا، استفسارات عديدة حول إمكانية أن يحل هذا المسار بدلًا عن مسار أستانا، بالإضافة إلى إقصاء إيران عن هذا المسار، فإلى ماذا تسعى روسيا؟ (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- ينظّم مركز محمد شيخو للثقافة والفنّ في قامشلو مجموعة من الفعاليات الحوارية والثقافية والفنية، الساعة12:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- عمدت تركيا إلى إغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير، وانعكس ذلك سلباً على توليد الكهرباء، وتضرر القطاع الزراعي والثروة السمكية، وفي هذا السياق، أكد المحامي بدرخان عطي بأن الدولة التركية تستغل الأزمة السورية والصراعات الدولية الدائرة في سوريا، لتنفيذ مخططاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

- يسعى أصحاب المداجن إلى سد حاجة السوق المحلي في إقليم الجزيرة، إلا أن تكاليف التربية لا تزال تشكل عائقًا أمام رفد السوق بلحم الدجاج بأسعار مناسبة. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشف عضو لجنة المتابعة، ثابت الجوهر، عن الخطط المستقبلية للجنة، والمتمثلة في مشاريع تنموية تشمل الجانب الزراعي والصحي والتعليمي إلى جانب العمل على تعزيز نظام الرقابة في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA