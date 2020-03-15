مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يتظاهر أهالي إقليم عفرين في مخيم سردم التابعة لمقاطعة الشهباء، للتنديد بالاحتلال التركي بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال عفرين من قبل الجيش التركي ومرتزقته. الساعة 13:00 (مرفق الصور والفيديو).

- يتظاهر أهالي حي شيخ مقصود قسم الغربي بمدينة حلب لتنديد بالاحتلال التركي بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال عفرين من قبل الجيش التركي ومرتزقته الساعة 14:00 . (مرفق الصور والفيديو).

الشرق الأوسط

- رأى مراقبون أن التهديدات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع في إدلب هي بهدف إخفاء الخسائر الناجمة عن الاتفاق مع روسيا, فيما كثفت تركيا نشاطها في الملف اليمني, في حين صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالمي.

السياسة

- قال الصحفي الإعلامي اللبناني محمد سعيد الرز إن أردوغان يعيش في مأزق على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وأكد أنه يسعى إلى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يتلاقى مع تطلعه لإنشاء خلافة عثمانية عام 2023، وقال لكن حكمه بات في خطر.

الملف

- أدت التدخلات الخارجية في سورية إلى تعقد أزمتها, ورأت كافة الأطراف أن سوريا باتت كعكة وتهافتوا على تقسيمها, وسعت هذه الدول لشرعنة تدخلاتها وتحقيق مصالحها من خلال التغطية عليها باجتماعات غاب عنها السوريون. (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تستمر بلدية ناحية زركان في متابعة عملها وتقديم الخدمات للأهالي، بعد محاولات الاحتلال التركي إيقاف الحياة في المنطقة وتهجير أهلها. (مرفق الصور والفيديو).

- تحول شارع الصناعة في حي الشيخ مقصود من خط جبهة تعرض للتدمير بشكل كبير نتيجة المعارك في بداية الأزمة السورية إلى وجهة لكل أهالي حلب نتيجة الخبرات المتوفرة والأسعار المنافسة. (مرفق الصور والفيديو).

المرأة

- تعلمت فن تزيين الأوشحة ونشرته بين النساء، وتقوم الآن بتعليم الشابات هذا الفن، العفرينية سلافا ومن خلال هذه الحرفة استطاعت أن تجمع النساء في حياة كومينالية. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA