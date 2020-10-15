مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-20-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان أحد شهداء قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة 16:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة مراسم استذكار للشهيدة "زيلان عرب" التي استشهدت في مدينة سري كانيه المحتلة، في مزار الشهيد دجوار، الساعة 13:30، مرفق (بالصور والفيديو).

-يعقد اتحاد الكادحين كونفرانسه الأول في مدينة كوباني في مركز باقي خدو للثقافة والفن الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس عوائل الشهداء في منبج كونفرانسه الثاني الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يقعد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمراً صحفياً، بحضور لجنة المعتقلين ومجلس العدالة الاجتماعية وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، بصدد قرار العفو وإطلاق سراح السجناء المحكومين والمشمولين بالعفو العام، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 12.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار "اللغة جسد، اللغة روح وحياة، لنحمي لغتنا الأم"، يخرج معلمون وأهالي المنطقة في مسيرة دعما للغة الأم في ناحية كركي لكي، الساعة الـ 12.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي عفرين المهجرين في مخيم العودة بناحية شيراوا على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته حتى العودة إلى عفرين، وناشدوا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته إزاء حماية المدنيين من جرائم الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-فنّدت أمينة عمر التصريحات التي صدرت مؤخراً من الخارجية الروسية وحكومة دمشق، وأوضحت أن حكومة دمشق لا تنظر إلى الأمور بواقعية ومتمسكة بذهنيتها، وأن التصريحات الروسية تصريحات استفزازية لخلق فتنة في المنطقة، وقالت: "الدور الإيجابي الذي كنّا نتمناه من روسيا يتحول إلى دور سلبي".(مرفق بالصور والفيديو).

-حملت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية إليزابيت كورية حكومة دمشق مسؤولية ما آلت إليه سوريا، واشارت إن التصريحات التي يطلقها مسؤولون في حكومة دمشق بين الحين والآخر، هي مجرد ادعاءات باطلة وتهم ملفقة، وأن الحل الوحيد للأزمة هو الحوار على الأرض السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ـ ينظم مجلس المرأة السورية المنتدى الأدبي الثاني، في مدينة قامشلو تحت عنوان "محطات من الفن التشكيلي في الجزيرة" يلقيها الرسام والفنان التشكيلي حسن حمدان العساف. الساعة الـ 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج، نزيفة خلو، بأن مدينتي سري كانيه وكري سبي/تل أبيض تعرضتا خلال عام لكثير من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، وأكدت بأنهم لن يقبلوا بغزو تركي جديد للأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح أكاديميون ومثقفون أن الهدف من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو استسلامه ومحو فكره وفلسفته التي انتشرت في الكثير من مناطق العالم، وقالوا "لا يستطيعون حجب شمسنا، فالشمس لا أحد يستطيع حجبها خلف القطبان".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ـ تًكرم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة الفائزين في مسابقة كتاب المستقبل الأول للطفل، عبر حفل ينظم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة الـ 15.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تستعد هيئة الثقافة والفن في إقليم عفرين لإطلاق مهرجان "آمارا" يوم غد، وهو مهرجان ثقافي، فني ورياضي، والأول من نوعه في مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-هُجّر من منزله قسراً بعد استلام حزب البعث سدّة الحكم في سوريا، واضطر للجوء إلى باشور كردستان، وبعد 5 أعوام أُجبر على النزوح، فلجأ إلى باكور كردستان واضطر مرغماً على الهروب إلى الدانمارك، كان يحلم بأن يعود إلى منزله وأرضه، وحُقق له ذلك بفضل تضحيات أبناء وبنات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأت العملية التعليمة في مخيم واشوكاني في ظل نواقص كبيرة وانتشار فيروس كورونا, وبيّنت الرئاسة المشتركة للمدرسة أنهم يتخذون العديد من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين الطلبة, مطالباً الإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم للطلبة. (مرفق بالصور والفيديو).

يشتكي مربو الثروة الحيوانية من تكاليف العلاج الباهظة للأمراض التي تصيب ماشيتهم، وسط قلة كمية الدواء التي وزعتها لجنة اتحاد الزراعة والثروة الحيوانية عليهم، والتي أكدت أنها ستستلم كميات جديدة من اللقاح. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA