مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-2-2022

-تقام اليوم في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا سلسلة من النشاطات والفعاليات المختلفة بخصوص حلول الذكرى الـ 23 على المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الكردية، أن القوى الدولية والديكتاتورية تدرك جيداً بأن إطلاق سراح عبد الله أوجلان جدير بحل المشاكل العالقة في المنطقة والعالم، إلا أن تلك الأنظمة لا تريد الحل أساساً لتبقى سيطرتها على شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء وشيوخ عشائر عربية في شمال وشرق سوريا أن القائد عبد الله أوجلان رمز للسلام والمحبة، وشددوا على ضرورة إطلاق سراحه. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

"لو مر ألف عام، لن يُهدَم ما بناه القائد"، أكدت نساء ممن حظين بفرصة الاجتماع بالقائد أوجلان على أن ما يبنى وفق أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة يستحيل هدمه، فيما شدد القائد خلال تلك الاجتماعات على الوحدة في مواجهة كافة التهديدات التي تطال وحدة وحرية الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA