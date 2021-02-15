مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-2-2021

- تشهد جميع مناطق شمال وشرق سوريا تظاهرات تنديداً بالمؤامرة الدّوليّة على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفتت الصحفية الإيطالية بينيديتا أرجينتيّري (Benedetta Argentieri) إلى أن هناك تباينًا كبيرًا بين الموقفين الشعبي والرسمي في أوروبا من قضية القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه، مؤكدة أن أفكار القائد التي تتجاوز الدولة القومية تلقى قبولًا كبيرًا بين الأوروبيين. (مرفق بالصور).

-قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خديجة إبراهيم، إن قتل الجنود الاتراك الاسرى في غاري من قبل الدولة التركية، تم بشكل متعمد، وأضافت: "قوانين روما وكذلك قوانين حقوق الإنسان وقوانين جنيف تعتبر أسرى الحرب أشخاصاً مدنيين. لذلك فإن هجوم الدولة التركية يعتبر مجزرة بحق المدنيين، وعليه يجب محاسبة الدولة التركية أمام المحاكم الدولية بسبب مقتل 13 شخصاً".

كردستان

- قال سياسي إيزيدي إن تركيا تحاول تصدير أزمتها الاقتصادية ومشاكلها الداخلية، من خلال القيام بعمليةٍ عسكرية على شنكال، مؤكداً أنها "تسعى إلى قيادة حملة إبادةٍ جماعية جديدة على الإيزيديين"، وحذّر من "كارثةٍ إنسانية وإبادةٍ جديدة بحقّ الإيزيديين، في حال دخلت تركيا شنكال".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال مهجّرو عفرين إنّ هجمات الاحتلال التركي على كاري هدفها محو وجود الكرد، مؤكّدين أنّ: "كلّ الشباب الكرد هم أولادنا وجزء من أروحنا، وهم قادرون بالرد على تلك الهجمات ودحر الاحتلال".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قالت عضوة المجلس التشريعي لإقليم عفرين مشيرة ملا رشيد: "إنّ نظريات غالبية الفلاسفة والمنظرين لم تطبق لصالح الشّعب، بل دخلت في خدمة السلطة والدولة، لكن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان دخلت في خدمة البشرية، وحوّل نظريته إلى حقيقة، نعيشها الآن في شمال وشرق سوريا".

المرأة

- أكدت أمهات الشهداء في كوباني على مساندة مقاومة قوات الكريلا حتى آخر قطرة دم في جسدهن، وباركن انتصار القوات على الاحتلال التركي، وأعربن عن ثقتهن في أن النصر سيكون حليف الكريلا دائماً. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت نساء من منبج ودير الزور أن المرأة وبفضل فكر القائد عبدالله أوجلان أصبحت ريادية وقيادية، فهي اليوم تنظم وتطور وتحرر مجتمعها ونفسها من قيود العبودية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تستقطب قرية - جنوار- نساءً من مختلف أصقاع العالم، فيما تقول قاطناتُ القرية "نحظى بحياة آمنةٍ وصحيةٍ"، لافتات إلى أن بناء القرية جاء بمقترحٍ من القائد أوجلان، "الذي دعا إلى تحرير المرأة في الشرق الأوسط والعالم، فكان ذلك سبباً من أسباب اعتقاله" بحسب رائدةٍ إيطالية. (مرفق بالصور والفيديو).

- حيّت شقيقة أحد السجناء السياسيين داخل السجون التركية حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون، مؤكدة دعمها ومساندتها لمقاومتهم حتى تحقيق مبتغاهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA