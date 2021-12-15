مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-12-2021

ـ لليوم الـ71 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يزور اليوم بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، مجلس الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة في مدينة عامودا، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-بهدف تطوير الواقع التعليمي ورفع الروح المعنوية والتنافسية لدى الطلاب تقيم لجنة التربية والتعليم في دير الزور مسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية لاستقطاب الأطفال المنقطعين عن الدراسة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحت شعار "عرب وكرد وئام أم خصام" ولشرح المستجدات على الساحة السياسية يعقد اتحاد مثقفي الرقة بالتعاون مع مجلس سوريا الديمقراطية محاضرة يلقيها عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الطبقة عدد من شهداء الطبقة في مزار الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

عبر أعضاء مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني عن دعمهم المطلق لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في وجه هجمات الإبادة التي تقودها الدولة التركية ضد الكرد وشعوب كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن الحروب التي تشنها تركيا ونظام أردوغان ضد الكرد، وسوريا، والعراق، وفي القوقاز وفي ليبيا، وشرقي المتوسط واحدة من أهم عوامل استنزاف مصادر الدخل الوطني القومي التركي. (مرفق بالصور).

سياسة

قال الصحفي المصري المختص سيد مصطفى إن الحكومات الاستبدادية تجد في إثارة النعرات بين المكونات سبيلاً لاستمرار سلسلة احتلالاتها وحكمها وخاصة في الشرق الأوسط، وأضاف إن تجربة الإدارة الذاتية خلقت الوئام بين المكونات. (مرفق بالصور).

قال وجهاء حي الشيخ مقصود في مدينة حلب إن الدولة التركية تفرض عقوبات لا أخلاقية بحق "قائد الإنسانية عبد الله أوجلان الذي يناضل من أجل حرية شعبه" وطالبوا المنظمات الإنسانية بوضع حد للسياسات التركية التعسفية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

وصف أعضاء البيت الإيزيدي في شمال وشرق سوريا استهداف الاحتلال التركي للشهيد مروان بدل ومبنى الشعب في خانصور بفرمان جديد، وأدانوا صمت المجتمع الدولي وحكومتي العراق وباشور، قائلين: "الصمت يدل على أنهم شركاء في التخطيط والتنفيذ".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

تنطلق اليوم المسيرة الراجلة للشبيبة في يومها الثالث والأخير من بلدة كركي لكي وتتجه صوب خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تختتم اليوم فعاليات بطولة دوري "العودة"، التي نظمت من قبل لجنة مهجري منطقة سري كانيه، في مدينة الحسكة وذلك بإصدار بيان وتكريم الفرق الفائزة في البطولة، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يعقد مجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم الفرات اجتماعه السنوي بمدينة كوباني الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

"الشعب لا يعتمد على أي قوى من الخارج لحمايته، بل عليه أن يقوم بحماية نفسه بنفسه، فالحماية الجوهرية هي أساس وواجب على الجميع الانضمام إلى قوات الحماية الجوهرية للحفاظ على أمن مناطقهم" هذا ما أكده أعضاء قوات الحماية الجوهرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA